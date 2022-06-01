CHP'li Ahmet Akın'dan enerji fiyatlarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Ahmet Akın'dan enerji fiyatlarına ilişkin açıklama Açıklaması

01.06.2022 10:34
CHP'li Ahmet Akın'dan enerji fiyatlarına ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "İktidarın uyguladığı yanlış ekonomi politikalarının bedeli fahiş oranda yapılan enerji zamlarıyla vatandaşlarımıza ödetilmektedir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "İktidarın uyguladığı yanlış ekonomi politikalarının bedeli fahiş oranda yapılan enerji zamlarıyla vatandaşlarımıza ödetilmektedir." ifadesini kullandı.

Akın, yazılı açıklamasında, EPDK tarafından elektrik tarifesine, BOTAŞ tarafından doğal gaz tarifesine yapılan zamları değerlendirdi.

Doğal gaz konut tarifesine, bugünden geçerli olmak üzere yüzde 30, sanayi tarifesine yüzde 40, elektrik üretim tarifesine ise yüzde 17 oranında zam yapıldığını aktaran Akın, böylece doğal gaz konut tarifesinde, ocak, nisan ve haziranda yapılan üç zamla birlikte yılbaşından bu yana toplam yüzde 120 oranında artış yaşandığını belirtti.

EPDK kararıyla bugünden itibaren elektriğe de zam yapıldığını ifade eden Ahmet Akın, bir yılda 3 aylık dönemlerle ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında açıklanması gereken zamlı elektrik tarifesinin temmuz yerine haziran ayında açıklandığını da kaydetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, mayısta 240 kilovatsaat tüketimin faturası 310 lira olurken, yapılan son zamla faturanın 360 liraya dayanacağını belirterek, şöyle devam etti:

"İktidarın uyguladığı yanlış ekonomi politikalarının bedeli, fahiş oranda yapılan enerji zamlarıyla vatandaşlarımıza ödetilmektedir. Saray iktidarı Rusya ile Ukrayna savaşı kaynaklı yaşanan krizi zamlara bahane olarak göstermesine karşın, hiçbir ülke vatandaşlarına bu oranda zam yapmamıştır. Türkiye, elektrik ve doğal gaza yapılan son zamlarla birlikte enerji enflasyonunda zirvede yer almaktadır. Sarayda dün gece gerçekleştirilen ekonomi toplantısının hemen ardından söz konusu fahiş zamların gelmesi iktidarın tek politikasının zam yapmak olduğunu bir kez daha göstermiştir. Hem doğal gaz hem de elektrik tarifesine yapılan zamlardan vatandaşlarımız doğrudan etkileneceği gibi hayat pahalılığının daha da artmasıyla da dolaylı olarak da etkilenecektir. Söz konusu enerji zamlarının ardından yaz aylarında enflasyonun makyajlansa bile üç haneye çıkması olasıdır. İktidarın müdahale etmemesi durumunda, tüketimin artacağı yaz aylarında akaryakıt ürünlerinin fiyatının 30 liraya çıkması da kaçınılmazdır."

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Ahmet Akın: Enerji Zamlarıyla Makyajlı Enflasyon Bile Üç Haneye Çıkacak Ahmet Akın: Enerji Zamlarıyla Makyajlı Enflasyon Bile Üç Haneye Çıkacak
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Akın, Ekonomi, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CHP'li Ahmet Akın'dan enerji fiyatlarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
14:50 Çorum'da eniştesi tarafından 9 el ateş edilerek öldürülen Ezgi'nin 1,5 ay sonra düğün yapacağı ortaya çıktı
14:40 Galata'da kendini yakan genci söndüren esnaf konuştu: İllüzyon gösterisi yapıyor zannettim
14:36 Serenay Sarıkaya'dan semt oturuşu! Mini şortlu pozlarını sosyal medyadan paylaştı
14:33 Erdoğan, Gezi eylemcilerini hedef aldı: Bunlar çürük, bunlar sürtük
14:29 Kanguru saldırısına uğrayan adam zor kurtuldu! O anlar kameralara böyle yansıdı
14:25 Süper Lig'de yayıncı kuruluş belirsizliği sona erdi: beIN SPORTS ile 2 yıllık anlaşma sağlandı
14:19 Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'un Trabzonspor sözlerine tepki: Kendi başarısızlıklarının üstünü örtmek için yapılan bir algı olarak da değerlendirilebilir
14:15 Düğünde dans ettiği kadına para takmak isteyen adam, karısının baskınıyla neye uğradığını şaşırdı!
14:00 Beşiktaş, Trabzonspor ile anlaşamayan Nwakaeme'nin peşine düştü! 2 milyon euroluk bir teklif yapılacak...
13:49 Erdoğan, Suriye'de düzenlenecek askeri harekattaki hedefi açıkladı: Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizleyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 15:02:32. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'li Ahmet Akın'dan enerji fiyatlarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement