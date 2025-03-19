CHP'li Salıcı: İmamoğlu'na Gözaltı, Demokratik Hakkın İhlali - Son Dakika
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Ekonomi

CHP'li Salıcı: İmamoğlu'na Gözaltı, Demokratik Hakkın İhlali

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının muhalefetin susturulması amacı taşıdığını belirtti. Salıcı, bu durumun demokrasiyi ve toplumsal barışı tehdit ettiğini ifade etti.

19.03.2025 11:27  Güncelleme: 11:29
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(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin, "İmamoğlu üzerinden tüm Türkiye'ye 'Susun, muhalefet yapmayın' denilmektedir. Bu tehlikeli oyun, demokrasimizi ve toplumsal barışımızı sınamaktadır" dedi.

Salıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin, "Her ülkede iktidar vardır ama sadece demokrasilerde muhalefet olur. Ekrem İmamoğlu üzerinden tüm Türkiye'ye 'Susun, muhalefet yapmayın' denilmektedir. Bu tehlikeli oyun, demokrasimizi ve toplumsal barışımızı sınamaktadır. Başkanlık sisteminde her şey bir kişinin bekası için organize edilmektedir. Yargı mekanizması, siyasi bir sopa olarak kullanılmaya çalışılmaktadır. Halkın iradesine darbe yapılmaktadır. Tarih, zorbalığın karşısında adalet için örgütlenenleri yazacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi CHP'li Salıcı: İmamoğlu'na Gözaltı, Demokratik Hakkın İhlali - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Salıcı: İmamoğlu'na Gözaltı, Demokratik Hakkın İhlali - Son Dakika
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