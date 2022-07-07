CHP'nin "TÜİK'e talimat mı verildi?" sorusunu Bakan Nebati yanıtladı: Söz konusu değildir - Son Dakika
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CHP'nin "TÜİK'e talimat mı verildi?" sorusunu Bakan Nebati yanıtladı: Söz konusu değildir

07.07.2022 09:21

CHP'li Orhan Sümer'in "TÜİK'e bakanlık ya da Cumhurbaşkanlığı makamından açıklanacak verilerle ilgili herhangi yazılı ya da sözlü talimat verilmiş midir?" soru önergesine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yanıt verdi. Nebati'nin açıklamasında, "TÜİK'in ürettiği istatistiklere hiçbir makam veya merciden müdahale edilmesi söz konusu değildir" sözlerini kaydetti.

Ukrayna'daki savaş ve 2 yıllık pandemi sonucu üretim arzı düştü. Bu kapsamda artan küresel enflasyon ülkemizde de derinden hissediliyor. Buna, krizin oluşturduğu fırsatlardan yararlanmak için büyüme odaklı politikasını devreye sokan TCMB'nin faizleri indirmesi, küresel tedarik zincirindeki aksamalar,bölgesel riskler de eklenince, vatandaşın alım gücü kısa bir sürede düştü ve ekonomiyi bir numaralı gündem haline getirdi. Bu noktada en çok konuşulan kurumlardan birisi de TÜİK oldu.

Muhalefet kanadı, TÜİK'in her ay açıkladığı enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını iddia etti. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarıyla ENAG gibi muhalif kuruluşların açıkladığı rakamlar arasındaki farkın fazla olması soru önergesi şeklinde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye soruldu.

"TÜİK'E YAZILI YA DA SÖZLÜ TALİMAT VERİLDİ Mİ?"

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, konuyu Meclis gündemine taşıyarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Muhalefete yakınlığıyla bilinen Cumhuriyet'in haberine göre, Sümer önergesinde, "Aynı istatistikleri aynı verilerle açıklayan farklı araştırma gruplarının özellikle enflasyon rakamını daha yüksek bulmasının nedenleri nelerdir? TÜİK'e bakanlık ya da Cumhurbaşkanlığı makamından açıklanacak verilerle ilgili herhangi yazılı ya da sözlü talimat verilmiş midir?" sorularını yöneltti.

BAKAN NEBATİ'DEN YANIT

Önergeye yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "TÜİK, TÜFE'yi uluslararası norm ve standartlar doğrultusunda, Avrupa İstatistikleri Uygulama Esasları'nın bütününü dikkate alarak hesaplamaktadır. TÜFE veri derleme, hesaplama ve yayımlama süreçleri, Avrupa Birliği istatistik ofisi tarafından yayımlanan, tüm üye ve aday ülkelerin uymakla yükümlü oldukları Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi El Kitabı'na uygun olarak yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

"MÜDAHALE EDİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine göre TÜİK verilerine müdahale edilemeyeceğini de söyleyen Nebati, şunları kaydetti:

"4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 599'uncu maddesinde 'Kurum çalışanları ile diğer uygulayıcı birimlere veri kaynakları, istatistiki yöntem ve süreçlerinin seçimi, dağıtımın içerik, şekil ve zamanı ve istatistiki gizliliğin uygulanması başta olmak üzere, hiçbir konuda talimat verilemez' hükmü yer almaktadır. TÜİK'in ürettiği istatistiklere hiçbir makam veya merciden müdahale edilmesi söz konusu değildir."

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Türkiye İstatistik Kurumu, Cumhuriyet Halk Partisi, Nureddin Nebati, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CHP'nin 'TÜİK'e talimat mı verildi?' sorusunu Bakan Nebati yanıtladı: Söz konusu değildir - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'nin "TÜİK'e talimat mı verildi?" sorusunu Bakan Nebati yanıtladı: Söz konusu değildir - Son Dakika
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