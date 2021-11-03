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CHP Sözcüsü Öztrak, ekim ayı enflasyon verilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Sözcüsü Öztrak, ekim ayı enflasyon verilerini değerlendirdi Açıklaması

03.11.2021 14:27
CHP Sözcüsü Öztrak, ekim ayı enflasyon verilerini değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ekim ayı kış mevsiminin kapısıdır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ekim ayı kış mevsiminin kapısıdır. Kapı aralandı. Bu yıl kış, ne yazık ki kara kış. TÜİK'in tüm makyajlarına rağmen, hayat pahalılığı milleti ezip geçiyor." ifadesini kullandı.

Öztrak, yazılı açıklamasında, Ekim 2021 dönemi enflasyon verileriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Ekim ayının kış mevsiminin kapısı olduğunu belirten Öztrak, "Kapı aralandı. Bu yıl kış, ne yazık ki kara kış. TÜİK'in tüm makyajlarına rağmen, hayat pahalılığı milleti ezip geçiyor. Ekimde tüketici fiyatları yüzde 2,39 arttı. 12 aylık tüketici enflasyonu ise ince işçilikle yüzde 19,89'da kaldı. Bağımsız iktisatçılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu'na göre ise 12 aylık enflasyon yüzde 49,87." görüşünü aktardı.

Üretici enflasyonunda ise tarihi rekor yaşandığını ileri süren Öztrak, şunları kaydetti:

"Ekimde, yıllık üretici enflasyonu yüzde 46,31. Yine bu dönemde, ara malı fiyatları yüzde 53,20, enerji fiyatları yüzde 72,63 artış göstermiş. Bunların bir süre sonra tüketiciye yansıması ise kaçınılmaz. Üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki makas 'turpun büyüğü heybede' diye bağırıyor. Ekimde üretici enflasyonu, tüketici enflasyonunun 26,42 puan üzerinde. Bu da ayrı bir rekor. Sofralardaki yangını TÜİK'in rakamları bile saklayamıyor. Son bir yılda karnabahar yüzde 124 zam görmüş. Karnabahar olmuş cebe zarar. Yine son bir yılda, kırmızı lahana yüzde 78, patates yüzde 69,8, tavuk eti yüzde 68,3 zamlanmış. Tüm dünya kara kışa hazırlanıyor. Ama Erdoğan şahsım hükümetinin kılı kıpırdamıyor. Genel Başkanımız, yapılması gerekenleri sıraladı. Bu adımları hemen atın. Milleti perişan etmeyin. Bunları yapamıyorsanız, o koltuklarda bir dakika daha oturmayın, getirin sandığı."

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Enflasyon, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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