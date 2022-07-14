Çiftçi patoz makinalarından vazgeçemiyor

Kütahya'nın Emet ve Hisarcık ilçelerinde bir zamanlar çiftçinin yoğun bir şekilde harman zamanı kullandığı patoz makinaları biçerdöverlerin giremediği ekili alanlarda halen kullanılmaya devam ediyor.

Önceki yıllarda çiftçinin buğday, arpa ve nohut hasadı yaptığı patoz makinaları, harman zamanı artık sadece biçerdöverlerin giremediği sarp alanlardaki hububat ekili alanların hasadında kullanılıyor.

Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde çiftçilik yapan Hüseyin Coşar yaptığı açıklamada, " Günümüzde eski patoz makinalarının yerini modern biçerdöverler aldı. Köylerde kullanımı her geçen yıl yaygınlaşan biçerdöverler, aynı anda hem saman yapıp, hem de daneleri depoladığı için iş gücü, maliyet ve zaman açısından çok daha avantajlı. Ancak bazı ekili alanların yollarının dar ve biçerdöverlerin geçmesine uygun olmaması yüzünden buralarda biçerdöverlerle hasat yapamıyoruz. Bu durumda hasadı patoz makinalarıyla yapmak zorunda kalıyoruz. Meşakkatli olsa da eski hasat dönemlerini hatırlama açısından patozla hasat eğlenceli oluyor. Bu yıl yaklaşık 300 dönüm alana hububat ektim, bunun 80 dönümünü patoz makinalarıyla yapacağım" dedi. - KÜTAHYA