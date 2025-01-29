Çiftçiler Girdi Maliyetleriyle Zorlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Çiftçiler Girdi Maliyetleriyle Zorlanıyor

Çiftçiler Girdi Maliyetleriyle Zorlanıyor

TZOB Başkanı Bayraktar, artan girdi maliyetlerinin gıda fiyatlarını etkilediğini vurguladı.

29.01.2025 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Sofralarımızdan 3 öğün gıda eksik olmasın diye, kar kış, sıcak soğuk demeden çalışan ve üreten çiftçilerimizin girdi maliyetleri sürekli artıyor" dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımsal girdi fiyatlarında yaşanan artışın üreticilere etkisini yaptığı görüntülü basın açıklamasıyla değerlendirdi. Bayraktar, "Sofralarımızdan 3 öğün gıda eksik olmasın diye, kar kış, sıcak soğuk demeden çalışan ve üreten çiftçilerimizin girdi maliyetleri sürekli artıyor. Tarımsal girdi fiyatlarının sürekli olarak artması üreticilerimizin maliyetini artırırken, bu durum doğrudan gıda fiyatlarına da yansıyor. Üreticilerimiz buğday ve arpa gibi kışlık hububatlarda üst gübreleme hazırlığındadırlar. Çiftçilerimizin üst gübre olarak en çok kullandığı gübreler olan üre ve amonyum nitrat gübresi yalnızca son bir ayda yüzde 10 oranında arttı. Yine taban gübrelemesinde en çok tercih edilen gübrelerden DAP gübresinin fiyatı bir önceki aya göre yüzde 3,8, 20.20.0 kompoze gübresinin fiyatı ise yüzde 5,2 oranında artış gösterdi" ifadelerini kullandı.

"Girdi kalemlerinin fiyatlarında meydana gelen değişkenlik Türk çiftçisini zora sokuyor"

Hayvancılıkta kullanılan besi yemi fiyatının son bir ayda yüzde 3,5 oranında arttığını ve süt yemi fiyatının ise yüzde 3,2 yükseldiğini söyleyen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Diğer tarımsal girdilere baktığımızda ise son bir yılda elektrikte yüzde 30,4, tarım ilacında yüzde 34,3, tohumda yüzde 40'lara, sulama ücretlerinde ise yüzde 100'lere varan oranda artış yaşandı. Tarımsal işletmelerin en önemli girdi kalemlerinin fiyatlarında meydana gelen bu değişkenlik ve öngörülemezlik Türk çiftçisini zora sokuyor. Girdi fiyatlarına gelen her zam doğrudan gıda fiyatlarını, yani tüketicilerimizi de etkiliyor. Tarımsal girdiler ülkemizin gıda güvencesi ile doğrudan ilgilidir. Bu sebeple, girdi piyasalarında yaşanan fiyat hareketleri, ilgili kurumlarca sıkı denetlenmelidir. Alım fiyatları belirlenirken artan maliyetler dikkate alınmalı ve üreticilerimizin mağduriyeti önlenmelidir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Şemsi Bayraktar, Çiftçilik, Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiftçiler Girdi Maliyetleriyle Zorlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
10:10 Erdoğan ’’Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız’’ dedi, Bakan Ersoy’un dudaklarından tek cümle döküldü Erdoğan ''Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız'' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
09:42 Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı
07:22 Siirt Belediyesi’ne kayyum atandı Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
15:45 İnci Türkay, Londra’ya taşınma nedenini açıkladı: Ona fırsatlar sunmak istedim İnci Türkay, Londra'ya taşınma nedenini açıkladı: Ona fırsatlar sunmak istedim
15:30 Takım arkadaşını tokatlayan futbolcuya unutamayacağı ceza Takım arkadaşını tokatlayan futbolcuya unutamayacağı ceza
15:30 Meşhur Türk giyim firması Araplardan geri alınıyor Meşhur Türk giyim firması Araplardan geri alınıyor
15:28 Özgür Özel cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini açıkladı, İmamoğlu ve Yavaş’a teşekkür etti Özgür Özel cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini açıkladı, İmamoğlu ve Yavaş'a teşekkür etti
15:21 Galatasaraylılara müjde İşte Ziyech’in yeni takımı Galatasaraylılara müjde! İşte Ziyech'in yeni takımı
15:14 Fenerbahçe Hande Baladın’ı alıyor Fenerbahçe Hande Baladın'ı alıyor
14:59 Ozan Akbaba’dan şaşırtan itiraf: Sıla’dan dayak yedim Ozan Akbaba'dan şaşırtan itiraf: Sıla'dan dayak yedim
14:50 ABD, Melania Trump’ın pozunu konuşuyor ABD, Melania Trump'ın pozunu konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 11:52:54. #1.11#
SON DAKİKA: Çiftçiler Girdi Maliyetleriyle Zorlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.