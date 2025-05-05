Çiftçiler Hakkında Çelişkili Eylem - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Çiftçiler Hakkında Çelişkili Eylem

Çiftçiler Hakkında Çelişkili Eylem

Devlet, ekilmemiş arazilere ekim şartı getirirken ekili alanları da düzledi. Çiftçiler isyan etti.

05.05.2025 19:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet bir yandan kanuni düzenleme ile ekilmeyen tarım arazilerine ekim şartı getirirken, diğer yandan Devlet Su İşleri Gölbaşı Baraj Gölü havzasında çiftçilerin ekili marul, maydanoz, fasulye gibi sebze ekili arazilerini iş makineleriyle düzledi. Çiftçiler, "45 gün süre istemiştik. Ancak kabul görmedi. Devlet bir yandan boş tarım alanlarına ekim yapın diyor, diğer taraftan DSİ iş makineleriyle ekili alanları dümdüz ediyor" dediler.

DSİ 1. Bölge Müdürlüğünün Kestel ilçesi Gölbaşı havzasında yasa dışı tarımsal üretim yapan üreticilere verdiği süre 5 Mayıs itibarıyla doldu. Üreticilerin arazilerini tahliye etmemesi üzerine DSİ ekipleri, iş makineleriyle göl havzasına geldi. Güvenlik önlemleri altında ekili araziler, iş makineleriyle düzlendi. Geçen hafta uyarı üzerine lahanasını toplayan bir üreticinin üretim yaptığı arazi ise göl seviyesinin yükselmesi nedeniyle sular altında kaldı.

Üreticiler, çok masraf yaptıklarını, tohum, gübre, ekim ve dikim maliyetlerini karşılayamadan ürünlerinden olduklarını belirterek, 45 gün süre istediklerini ancak kabul görmediğini söyledi. Göl havzasında üretim yapan Hasan Esen, 2 yıl ekilmeyen arazilerin el konulup kiralanmasına yönelik yönetmelik varken boş araziyi ektikleri için kendilerine yapılanı anlamadıklarını söyleyerek, çelişkili kararlar yüzünden mağdur olduklarını kaydetti.

DSİ 1. Bölge Müdürlüğü, Gölbaşı Baraj Gölü havzasında yasa dışı tarımsal üretim yapanların sürekli süre talep ettiğini ancak hasadı yapılan ürünün yerine hemen yeni ekim yapıldığını belirterek, tüm işlemlerin hukuka bağlı kalınarak, kamu menfaati gözetilerek yürütüldüğü ve ekime izin verilmeyeceğini açıkladı. - BURSA

Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri, Yerel Haberler, Politika, Gölbaşı, Ekonomi, Güncel, Çevre, Hukuk, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiftçiler Hakkında Çelişkili Eylem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elon Musk istedi, ABD’de bir bölgenin ismi değişti Elon Musk istedi, ABD'de bir bölgenin ismi değişti
Erdoğan-Trump ilişkisi Netanyahu’da korku yarattı: ABD’nin Ortadoğu politikasından rahatsız Erdoğan-Trump ilişkisi Netanyahu'da korku yarattı: ABD'nin Ortadoğu politikasından rahatsız
Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü
Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç Zap Suyu’na uçtu Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç Zap Suyu'na uçtu
Jose Mourinho geleceğiyle ilgili soruya kaçamak yanıt verdi Jose Mourinho geleceğiyle ilgili soruya kaçamak yanıt verdi
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes’e lazer tutan taraftar gözaltına alındı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftar gözaltına alındı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye mal etmiyorum CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye mal etmiyorum
Lisede mutfak tüpü patladı Facianın eşiğinden dönüldü Lisede mutfak tüpü patladı! Facianın eşiğinden dönüldü
ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu
Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı 2’si çocuk 5 yaralı Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı! 2'si çocuk 5 yaralı
Özgür Özel’e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı Özgür Özel'e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 20:49:35. #7.11#
SON DAKİKA: Çiftçiler Hakkında Çelişkili Eylem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.