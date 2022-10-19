Çiftçilere 12 ton hibe destekli sütotu tohumu dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Çiftçilere 12 ton hibe destekli sütotu tohumu dağıtıldı

19.10.2022 09:10
Çiftçilere 12 ton hibe destekli sütotu tohumu dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Balıkesir Büyük Şehir Belediyesinin birlikte yürüttüğü yüzde 50 hibe destekli proje ile 250 çiftçiye sütotu tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Balıkesir Büyük Şehir Belediyesinin birlikte yürüttüğü yüzde 50 hibe destekli proje ile 250 çiftçiye sütotu tohumu dağıtıldı. Manyas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığı ile ÇKS kaydı olan ve başvuruda bulunan tüm çiftçilere kilogramı 30 ve 40 lira olan iki çeşit sütotu teslim edildi.

Tohum bedellerinin yarısını Bakanlık ve Büyükşehir Belediyesi karşılarken, geri kalan bedeli de tohum alan çiftçiler ödediler.25 kilogramlık çuvallar halinde verilen tohum ile 2 bin 400 dekar alanda Rey-gras ekimi yapılması planlanıyor. Yüzde 50 hibe destekli sütotu dağıtımındaki amacın hayvancılıkta kaba yem ihtiyacını ucuza mal etmenin yanı sıra, ülke geneli ve Manyas'ta hayvancılığı teşvik etmek ve geliştirmek olduğu kaydedildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Balıkesir gündem haberleri: Ayvalık'ta Muhtarlar Günü kutlandı Balıkesir gündem haberleri: Ayvalık'ta Muhtarlar Günü kutlandı Son dakika haber | Minibüsün devrildiği kaza anları kamerada Son dakika haber | Minibüsün devrildiği kaza anları kamerada BALIKESİR - Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı, 9 kişi yaralandı BALIKESİR - Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı, 9 kişi yaralandı

Balıkesir, Manyas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiftçilere 12 ton hibe destekli sütotu tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:29 Öğrencilerinin ünlü profesör Celal Şengör'e seslenme şekli olay oldu
15:21 Ukrayna ilerleyişi sonrası Rusya düğmeye bastı! Putin, referandum yaptığı dört bölgede "sıkıyönetim" ilan etti
15:19 Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor! Ekonomistlerin tek bir tahmini var
15:07 Zuhal Topal'ın yöresel kıyafetlerle kendinden geçtiği anlar sosyal medyada gündem oldu
14:58 Karısının köpeğine tecavüz eden şahıs hapishanede saldırıya uğradı
14:53 Örgüt üyeliğinden tutuklanmıştı! İBB çalışanı Şafak Duran hakim karşısına çıktı
14:43 Gazeteci Bilal Özcan, Kaan Yıldırım'ı hedef aldı: Onun gibisi çok var, Suriyeliler de dahil
14:38 Kazak teknik direktör bayrak gerginliği için özür diledi
14:35 "En çok nefret ettiğim ülke Türkiye" diyen Yunan genç dut yemiş bülbüle döndü
14:29 WhatsApp'ta 3 mavi tik iddiasına İletişim Başkanlığı'ndan cevap: Böyle bir uygulama yoktur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 16:01:22. #1.12#
SON DAKİKA: Çiftçilere 12 ton hibe destekli sütotu tohumu dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement