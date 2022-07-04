Çiftçilerin kış hazırlığı şimdiden başladı - Son Dakika
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Çiftçilerin kış hazırlığı şimdiden başladı

04.07.2022 11:29

Çiftçilerin kış hazırlığı şimdiden başladıSİİRT Siirt'in Kurtalan ilçesinde çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyaçlarını karşılamak için samanları balyalar haline getirerek kışa hazırlık yapıyor.

Çiftçilerin kış hazırlığı şimdiden başladı

SİİRT Siirt'in Kurtalan ilçesinde çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyaçlarını karşılamak için samanları balyalar haline getirerek kışa hazırlık yapıyor. Çiftçiler balyalar haline getirdikleri buğday, mercimek ve arpa samanını büyük şehirlere gönderiyorlar.

Kurtalan'da köylülerin kışın küçük ve büyükbaş hayvanlara verilmek üzere samanları çadırlarda saklama geleneği asırlardır devam ediyor. Kurtalan'da çiftçiler tüm zorluklara rağmen hayvancılıkla geçimini sağlayama çalışıyor. Çiftçiler yazın topladıkları samanları çadırlarda muhafaza ederek kışında hayvanlarını besliyor. Kışın hayvanların aç kalmamaları için harmanlanan samanları muhafaza etmek için önce elekten geçirilen samanların üzeri çadırlarla korunarak kışın hayvanlara verilmesi için hazır hale getiriliyor. Kışın hayvancılığın zor olduğunu belirten Kurtalan ilçene bağlı Saipbeyli köyünde Cengiz Atak adlı çiftçi, yazın hayvanlara çobanın baktığını, kışın ise kendilerinin baktığını söyledi.

Daha çok saman balyalarını büyük şehirlere gönderdiklerini söyleyen Atak, "Bu samanı hem balya yapıp kışın hayvanlara veriyoruz. Bu balyaları Siirt, Erzurum, Trabzon ve İstanbul'a kadar gönderiyoruz. Bu şekilde yapıp değerlendiriyoruz. Kilosu şuan piyasa belli olmadı, mercimek samanı 2 buçuk TL, beyaz samanda 600 kuruş diyorlar. Burada 150 ton mercimek samanı, 300 ton arpa samanı var. Buğday samanına da devam etmekteyiz" dedi.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiftçilerin kış hazırlığı şimdiden başladı - Son Dakika

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