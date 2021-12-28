Üye Girişi
"Çiftlik Muhasebe Veri Ağı"na katılan tarımsal işletmelere 600 lira destek verilecek - Son Dakika

"Çiftlik Muhasebe Veri Ağı"na katılan tarımsal işletmelere 600 lira destek verilecek

28.12.2021 08:36
"Çiftlik Muhasebe Veri Ağı"na katılan tarımsal işletmelere 600 lira destek verilecek

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine dahil olan tarımsal işletmelere 2021 yılı için 600 lira katılım desteği sağlanacak.

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine dahil olan tarımsal işletmelere 2021 yılı için 600 lira katılım desteği sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, sistemin kurulduğu 81 ilde gönüllülük esasına dayalı olarak ağa katılan işletmelere 2021 yılı için yapılacak katılım desteği ödemesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Ödemeler, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) ve/veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı bulunup, ÇMVA sistemine dahil olan, bir muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini belirlenen zamanlarda veri toplayıcılarla paylaşan ve verileri Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne gönderilen tarımsal işletmelere yapılacak.

Tarımsal işletmelere, "2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar"a istinaden işletme başına ve bir defada olmak üzere bu yıl için 600 lira katılım desteği ödenecek.

İlgili muhasebe yılında ÇKS'ye ve/veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olmayan, ÇMVA Katılım Anlaşması imzalamak suretiyle başvuru yapmayan, verilerini istenilen zamanda, doğru ve eksiksiz veri toplayıcılarla paylaşmayan, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu formları doğrulanmayan, kendi isteğiyle sistemden çıkan tarımsal işletmeler, ÇMVA katılım desteğinden faydalanamayacak.

Destekleme ödemelerini haksız aldığı tespit edilen üreticiler 5 yıl hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

YORUMLAR
500

Çiftlik, Tebliğ, Gazete, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Çiftlik Muhasebe Veri Ağı'na katılan tarımsal işletmelere 600 lira destek verilecek - Son Dakika Ekonomi


Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Aynı ürünün farklı fiyatlara satılması vatandaşın dikkatinden kaçmadı Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Aynı ürünün farklı fiyatlara satılması vatandaşın dikkatinden kaçmadı         
08:30
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22
Prof. Dr. Ceyhan: Omicron vakaları açıklanandan fazla, bir an önce önlem alınmalı Prof. Dr. Ceyhan: Omicron vakaları açıklanandan fazla, bir an önce önlem alınmalı         
08:16
Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı         
23:38
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36
BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu         
20:08
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11
ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var         
15:45
Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı         
15:24
Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler         
14:55
"Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt "Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt         
14:17
Evde cansız bedenleri bulunan çiftle ilgili kan donduran detay! Evde cansız bedenleri bulunan çiftle ilgili kan donduran detay!         
13:28
Rafta farklı, kasada farklı fiyat uygulayan 10 markete ceza yağdı Rafta farklı, kasada farklı fiyat uygulayan 10 markete ceza yağdı         
13:20
Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler! Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler!         
13:10
Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı         
11:57
Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz? Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?         
11:24

Son Dakika Haberleri
08:29 Ünlü işadamına dost kazığı! Paha biçilmez tablolarını alıp, yerine sahtelerini koydu
08:22 Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt
08:18 Altın ne kadar oldu? 28 Aralık gram, çeyrek altın kaç TL?
08:16 Prof. Dr. Ceyhan: Omicron vakaları açıklanandan fazla, bir an önce önlem alınmalı
08:09 Dolar kaç TL? 28 Aralık 2021 Dolar ve Euro kurunda son durum nedir?
08:05 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: CHP'li belediye başkanlarının telefonları dinleniyor
07:54 Masumlar Apartmanı bu akşam ünlü bir şefi ağırlayacak
07:51 Bir Zamanlar Çukurova dizisinden kötü haber: Murat Ünalmış koronavirüse yakalandı
07:46 Korona üniversiteleri fena vurdu! İTÜ vakaların artması nedeniyle yüz yüze eğitime devam zorunluluğunu kaldırdı
01:10 Ebu Hanzala destekçileri polise saldırdı, ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 08:42:09. #1.11#
SON DAKİKA: "Çiftlik Muhasebe Veri Ağı"na katılan tarımsal işletmelere 600 lira destek verilecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement