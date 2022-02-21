Cihan Yıldız, Hopi'nin teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcısı oldu

Hopi'nin teknolojiden sorumlu (CTO) yeni genel müdür yardımcısı Cihan Yıldız oldu.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre Hopi, fintech alanındaki liderlik vizyonu doğrultusunda Paycell CTO'su Cihan Yıldız'ı transfer etti.

Turkcell'deki "agile dönüşüm" sürecinde aktif rol oynayan Yıldız, Paycell CTO'su olarak bireysel ve kurumsal müşteri segmentleri için uçtan uca IT çözümleri sunan ekipleri yönetiyordu.

Verilen bilgiye göre, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Cihan Yıldız, aynı üniversitede Telekomünikasyon Mühendisliği üzerine yüksek lisans yaptı.

Kariyerine 2004 yılında Turkcell'de entegrasyon uzmanı olarak başlayan Yıldız, 2010 yılından bu yana aynı şirkette problem yönetimi süreç müdürlüğü, servis, tarife ve kampanya yönetimi müdürlüğü, iş operasyonları birim yöneticiliği, pazarlama çözümleri birim yöneticiliği ve fintech çözümleri birim yöneticiliği gibi çeşitli sorumluluklar üstlendi.

2018-2020 yılları arasında Turkcell'de fintech çözümleri kıdemli müdürü olarak çalışan Yıldız, tüketici finansman (Financell) ve ödeme hizmetleri (Paycell) şirketlerinde CTO olarak IT ekiplerine liderlik etti.

Teknoloji ve ödeme sistemleri alanında kazandığı tecrübe ile kritik yönetsel sorumluluklar üstlenen Cihan Yıldız, değişen tüketici ihtiyaçlarından ve mobil teknoloji trendlerinden yararlanarak etkili bir big data yönetimi ile yeni ürün, hizmet ve kampanyalar geliştiren, hiper kişiselleştirme projelerini hayata geçiren Hopi'nin IT ekibine liderlik edecek.