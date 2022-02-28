Çilek sektörü Aydın'da masaya yatırılacak - Son Dakika
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Çilek sektörü Aydın'da masaya yatırılacak

28.02.2022 17:39
Çilek sektörü Aydın'da masaya yatırılacak

Çilek sektörü temsilcileri ve üreticileri, Türkiye'nin en büyük üçüncü çilek üretim merkezi olan Aydın'da bir araya gelecek.

Çilek sektörü temsilcileri ve üreticileri, Türkiye'nin en büyük üçüncü çilek üretim merkezi olan Aydın'da bir araya gelecek. Yıllık 136 bin ton üretim yapan Aydın'da, çilek sektörünün sıkıntıları ve talepleri değerlendirilecek.

İhracatta sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından 2022 yılı "Pestisitle Mücadele Yılı" olarak ilan edilirken, bu kapsamda gerçekleştirilen toplantıların ilki yarın Aydın'da başlıyor. Proje kapsamında çekirdeksiz sofralık üzüm, kiraz, nar, şeftali, mandalina, çilek, domates, hıyar ve asma yaprağı gibi ürünlerinde 550 analiz yaparak Ege Bölgesi'nin pestisit haritasını çıkaran Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, projeyi genişletme kararı aldı. Bu kapsamda taze meyve sebze ürünlerinin üretim sezonlarıyla uyumlu olarak "Sektörel Değerlendirme Toplantıları" serisi başlatan Birlik, gerçekleştireceği toplantılarına Aydın'dan başlayacak.

Çilek, Üreticiler ve İhracatçılar ile Sektörel Değerlendirme Toplantısı adıyla 1 Mart Salı günü gerçekleştirilecek olan toplantıda sektörün sıkıntıları, talepleri ve çözüm önerileri masaya yatırılacak. Yarın saat 18.00'de başlayacak olan toplantı Sultanhisar Nysa Otel'de gerçekleştirilecek. Toplantıya çilek üreticileri, komisyoncular, aracılar ve ihracatçılar ile birlikte paydaş kurum ve kuruluşların temsilcileri katılacak. - AYDIN

Çilek sektörü Aydın'da masaya yatırılacak

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Türkiye, Aydın, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çilek sektörü Aydın'da masaya yatırılacak - Son Dakika


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