Ciltteki ölü deriyi atan 'kabak lifi' hem Avrupa'ya hem de uzak doğuya ihraç ediliyor

Bu ürün hem ciltteki ölü deriyi atıyor hem de uygun fiyata satılıyor

MARDİN - Mardin'de örülen kabak lifleri, ciltteki ölü deriyi atıp kan dolaşımını arttırıyor. Fiyatı ortalama 15 lira olan kabak lifleri hem Avrupa ülkelerine hem de uzak doğuya ihraç ediliyor.

Mardin'de yüzyıllardır kabaktan üretilen ipten kabak lifleri örülüyor. Kabak liflerinin tanesi 15 liradan satılırken, hem uzak doğuya hem de Avrupa'ya ihraç edildiği belirtildi. Uzun yıllar boyunca hamam kültüründe kabak lifinin kullanıldığını söyleyen İdris Kanza, "Kabak lifinin ham maddesi yetişen büyük kabaklardan elde edilen iple yapılıyor. Onları ip haline çevirip ondan sonra Mardin'deki bayanlar kendi elleriyle örüyor. Bizim bölgemizde hamamlarda bayağı kullanılan bir şey. Ciltteki ölü deriyi atma özelliği var. Kan dolaşımını hızlandırmaya yardımcı olmaktadır. Mardin'deki hamam kültürünün aslında olmazsa olmazı budur" dedi.

"Avrupa'ya ve uzak doğuya ihraç ediyoruz"

Mardin'de kadınların evin geçimine katkı sağlamak için kabak lifi ördüklerini söyleyen Kanza, "300-400 kadar kadın var. Biz boş çevirmemek adına herkesten alıyoruz. Cüzi rakamlarla kadınlara yardımcı olmak için dünyanın her yerine kargolama yapıyoruz. Adetini 15 liradan satıyoruz. Bunun ölçüsü boyu ayrıyeten işlemesinin güzelliğine göre fiyatı değişmektedir. En güzeli 15 lira, bunu Avrupa'ya ve uzak doğuya ihraç ediyoruz. Ciltteki ölü deriyi atma özelliği yüksek olduğu için bayağı kullanılan bir şey özellikle son yıllarda en çok satılan ürünümüz diyebilirim. Avrupa'da genel olarak biz Almanya başta olmak üzere Belçika, Fransa, İsviçre'ye gönderimini yapıyoruz. Uzak doğuda baktığınız zaman Çin'e, Japonya'ya gönderimini yapıyoruz" diye konuştu.

"Suya koyduğunuz zaman yumuşacık ipek gibi oluyor"

Ürünleri alıp dünyadaki otellerde satışa sunduklarını söyleyen Kanza, "Çünkü bu tamamen doğal bir ürün, suya koyduğunuz zaman yumuşacık ipek gibi oluyor. Bu bölgedeki insanların birçoğunun kullandığı vazgeçilmezi olan bir şey. Bunu kullanan ciltte ölü deri olmaz. Kabak lifinin tarihçesi bayağı eski. Çünkü bu bölgede tarihten beri hamam kültürü bayağı yüksek. Sabundan, hamam ürünlerinden kese ve liften anlaşılacağı üzere hamam kültürü Mardin'de bayağı yaygın. İleride olan bir sektör olduğu için bu konuda net bir tarih söyleyemiyorum. Bayağı eski diyebilirim. Osmanlı'dan daha eski Artukluları da geçiyorsunuz. Bu Mardin'in dünyaca ünlü olan kabak lifidir. Nasıl sabunumuzu, kolonyamızı alıp dünyanın en güzel yerlerinde sergi açıp satışını yaptıysak bu ürünü biz dünya markası haline getirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.