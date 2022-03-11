Çimento ve Hazır Beton Fiyatlarının Konut Yapım Maliyetine Etkisi Raporu tanıtıldı - Son Dakika
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Çimento ve Hazır Beton Fiyatlarının Konut Yapım Maliyetine Etkisi Raporu tanıtıldı

11.03.2022 11:49
Çimento ve Hazır Beton Fiyatlarının Konut Yapım Maliyetine Etkisi Raporu tanıtıldı

Konut sektörünün geleceğine ışık tutması amacıyla Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğretim üyeleri Prof. Dr. İsmail Özgür Yaman ve Dr. Öğretim Üyesi Aslı Akçamete Güngör tarafından "Çimento ve Hazır Beton Fiyatlarının Konut Yapım Maliyetine Etkisi" raporu hazırlandı.

Konut sektörünün geleceğine ışık tutması amacıyla Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğretim üyeleri Prof. Dr. İsmail Özgür Yaman ve Dr. Öğretim Üyesi Aslı Akçamete Güngör tarafından "Çimento ve Hazır Beton Fiyatlarının Konut Yapım Maliyetine Etkisi" raporu hazırlandı.

Yaman, çevrim içi düzenlenen basın toplantısındaki konuşmasında, beton ile çeliğin birleşiminden oluşan betonarmenin birçok yapının taşıyıcı sisteminde kullanıldığını anlattı.

Betonun içerisinde ise en önemlisinin, bütün malzemeleri birbirine bağlayan çimento olduğuna dikkati çeken Yaman, "Çimento hayatımıza dünyada 1824 ve Türkiye'de 1918'de girdi. 100 yılı aşkın süredir yurdumuzun her tarafında bulunan çimento tesisleri, Türk çimento sektörünü Avrupa'da lider, dünyada ise 5. büyük üretici konumunda yapıyor. Toplam kurulu kapasitemiz 115 milyon ton civarında bulunuyor." diye konuştu.

Yaman, TCMB'nin yayımladığı Konut Fiyat Endeksi (KFE) aralık ayı raporuna işaret ederek, düzenli şekilde yükselen endeksin, özellikle 2020'nin ikinci yarısından itibaren hızla arttığını söyledi.

Artışa bölgesel olarak bakıldığında iller arasında farklılıklar göründüğünü belirten Yaman, "Türkiye geneli için yeni konutların fiyat endeksi yüzde 66,6 ve yeni olmayan konutların fiyat endeksi de yüzde 57,7 şeklinde gerçekleşmiş. Türkiye geneli için metrekare birim fiyatı konutlarda 6 bin 368 lira olarak belirlenmiş." bilgisini verdi.

Konut yapım maliyetini etkileyen faktörler

Prof. Dr. İsmail Özgür Yaman, bu artışta beton ve çimentonun etkilerine de işaret ederek, betonarme konut yapım maliyetlerinin, arazi, işçilik, finansman, pazarlama satış, müteahhit kar oranları ve malzeme gibi birçok kalemden oluştuğunu dile getirdi.

Konut yapım maliyetinde makro ekonomik değişkenlerin önemli olduğunun altını çizen Yaman, şöyle devam etti:

"İnşaat maliyetleri yalnızca ham madde/malzeme kullanımı maliyetine indirgenemez. Seçilen inşaat yöntemlerine göre kullanılacak ekipman, işçi sayısı ve imalat süresi değişeceğinden, süreye bağlı değişiklik gösteren genel giderler farklılaşır. Yapı maliyetini etkileyen etmenleri inceleyebilmek için tüm bu faktörleri hesaba katarak bütüncül bir analiz yapılması gerekir. Yaklaşık maliyet hesaplarına göre yapılacak değerlendirmeler özele değil, genele dair bir fikir verebilir."

Yalnızca bina inşaat maliyetleri incelendiğinde giderleri 3 ana grupta toplayan Yaman, bunları temel ve altyapı imalatları, yapısal sistem elemanlarının imalatları ve yapısal olmayan imalatlar şeklinde sıraladı.

Yapı malzemeleri fiyat değişimlerine ve bu kapsamda 2017 yılı baz alınarak hazırladıkları projeksiyona da işaret eden Yaman, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı resmi fiyatlarına göre son 6 yıl içerisinde en yüksek artış yüzde 495 ile demir donatında, en düşük fiyat artışının ise yüzde 158 ile çimentoda gerçekleştiğini gözlemledik." ifadelerini kullandı.

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Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İsmail Özgür, Türkiye, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çimento ve Hazır Beton Fiyatlarının Konut Yapım Maliyetine Etkisi Raporu tanıtıldı - Son Dakika


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