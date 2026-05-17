Çin, ABD Sığır Eti İthalatını Yeniden Başlatıyor
17.05.2026 01:09
ABD Tarım Bakanı Rollins, Çin'in 17 eyaletten sığır eti ithalatını yeniden başlatma taahhüdünü duyurdu.

ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, Çin'in 17 eyaletten ithalatın yeniden başlatılması da dahil olmak üzere sığır etiyle ilgili taahhütlerini uygulamaya koyduğunu ifade etti.

Rollins, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Çin'in 17 eyaletten ithalatın yeniden başlatılması da dahil olmak üzere sığır etiyle ilgili taahhütlerini uygulamaya koyduğunu belirten Rollins, "Başmüzakerecimiz Başkan Donald Trump'ın bunu bir kez daha başardığını doğrulamaktan gurur duyuyoruz. Dünyanın en iyi sığır eti olan Amerikan sığır eti yakında yeniden Çin'deki raflarda yerini alacak." ifadelerini kullandı.

Rollins, bunun sığır yetiştiricileri için ihracatta hayvan başına 165 dolara kadar ek değerin yeniden sağlanması anlamına geldiğini aktardı.

Bu ürünlerin çoğunun Amerikalıların tüketmeyi tercih etmediği toynak ve dil gibi çeşitli parçalardan oluştuğuna işaret eden Rollins, "Bu gelişme, Tarım ve İçişleri bakanlıklarının yetiştiricilerin yerli sığır sürüsünü büyütebilmesi için ihtiyaç duyduğu öngörülebilirliği sağlama çalışmalarını ileri taşıyor. Bu çok önemli çünkü sürü büyüklüğü son yıllarda tarihi düşük seviyelere geriledi." değerlendirmesinde bulundu.

Rollins, söz konusu gelişmeyi yetiştiriciler ve nihayetinde tüketiciler için bir "kazan-kazan" olarak nitelendirdi.

Tarım Bakanı Rollins'in açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinin ardından geldi.

Pekin yönetimi de ABD Başkanı Trump'ın Çin'i ziyareti ve öncesinde iki ülke ekonomi heyetlerinin Güney Kore'de yaptıkları görüşmelerde, bazı tarım ve gıda ürünlerinde tarife dışı engellerin karşılıklı kaldırılması, Çin'in ABD'den yolcu uçakları satın alması ve belirli ürün yelpazesinde karşılıklı tarife indirimleri üzerinde anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
