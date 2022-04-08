Çin Bankaları, Salgının Vurduğu Borçluların Konut Kredisi Yüklerini Hafifletti - Son Dakika
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Çin Bankaları, Salgının Vurduğu Borçluların Konut Kredisi Yüklerini Hafifletti

08.04.2022 14:02
Çin Bankaları, Salgının Vurduğu Borçluların Konut Kredisi Yüklerini Hafifletti

BEİJİNG, 8 Nisan (Xinhua) — Bankalardan Xinhua'ya yapılan açıklamaya göre söz konusu adımlar, konut kredisi ödeme ertelemesini ve geri ödeme vadesini uzatmanın yanı sıra ana para borcunun ertelenmesini ve ev kredisi faiz geri ödemesini kapsıyor. Bank of China, şubelerini Jilin ve Shanghai gibi salgından ciddi şekilde etkilenen bölgelerden gelen talebi daha iyi karşılaması konusunda uyardı […]

Çin Bankaları, Salgının Vurduğu Borçluların Konut Kredisi Yüklerini Hafifletti

BEİJİNG, 8 Nisan (Xinhua) — Bankalardan Xinhua'ya yapılan açıklamaya göre söz konusu adımlar, konut kredisi ödeme ertelemesini ve geri ödeme vadesini uzatmanın yanı sıra ana para borcunun ertelenmesini ve ev kredisi faiz geri ödemesini kapsıyor.

Bank of China, şubelerini Jilin ve Shanghai gibi salgından ciddi şekilde etkilenen bölgelerden gelen talebi daha iyi karşılaması konusunda uyardı ve salgın nedeniyle gelirlerini geçici olarak kaybedenler de dahil olmak üzere kritik durumdaki kesimlere daha fazla finansal destek sözü verdi.

Çin İnşaat Bankası, 430 milyar yuan (yaklaşık 67,55 milyar ABD doları) değerinde konut kredisi içeren yaklaşık 1 milyon hanenin geri ödemelerini Mart ayı sonuna kadar ertelediğini bildirdi.

İletişim Bankası'na göre, şu anda Çin'deki genel konut kredisi varlıkları, takibe düşme oranı düşük olduğu için yüksek kaliteye ve istikrara sahip. Çin'de devlete ait beş banka, Çin Sanayi ve Ticaret Bankası, Çin Ziraat Bankası, Bank of China, Çin İnşaat Bankası ve İletişim Bankası olarak sıralanıyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Konut Kredisi, Shanghai, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Ekonomi Çin Bankaları, Salgının Vurduğu Borçluların Konut Kredisi Yüklerini Hafifletti - Son Dakika


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