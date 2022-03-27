Çin'de 2021 Yılında Bilim-teknoloji Şirketlerinin Geri Ödenmemiş Kredileri Arttı - Son Dakika

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) — Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu'na göre, büyüme, tüm kredi borçlarının ortalama büyüme oranının 12,1 yüzde puan üzerinde gerçekleşti. Ülke genelindeki bankacılık kurumları geçen yıl sonu itibarıyla, Çin'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 artışla, bilim ve teknolojiyle ilgili 959 şube açtı. Komisyon geçen yıl, banka ve sigorta kurumlarını, bilim teknoloji alanındaki yenilikler için daha iyi hizmet vermeye çağırmıştı.