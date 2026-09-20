Çin'de ağustos elektrik tüketimi yüzde 1,7 artarken hane halkı tüketimi yüzde 4 düştü - Son Dakika
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Çin'de ağustos elektrik tüketimi yüzde 1,7 artarken hane halkı tüketimi yüzde 4 düştü

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Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin verilerine göre ülkede ağustosta elektrik tüketimi yıllık yüzde 1,7 artışla 1,033 trilyon kilovatsaate ulaştı. Hane halkı tüketimi tayfun ve şiddetli yağışlar nedeniyle yüzde 4 azalarak 188,3 milyar kilovatsaat oldu.

Çin'de elektrik tüketimi, ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,7 artış kaydetti.

Çin Ulusal Enerji İdaresi (NEA), Ağustos 2026 dönemine ait elektrik tüketimi verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede ağustosta elektrik tüketimi yıllık bazda yüzde 1,7 artarak 1,033 trilyon kilovatsaate ulaştı.

Elektrik tüketimi, tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten birincil iş kollarında yıllık yüzde 2,7 artışla 16,9 milyar kilovatsaate, imalat sanayisini içeren ikincil iş kollarında yüzde 2,4 artışla 612,4 milyar kilovatsaate, ticaret, ulaştırma, gayrimenkul, finans ve hizmetleri kapsayan üçüncül iş kollarında ise yüzde 5,1 artışla 215,5 milyar kilovatsaate çıktı.

Hane halkı elektrik tüketimi, aynı dönemde yıllık bazda yüzde 4 azalarak 188,3 milyar kilovatsaat olarak kaydedildi.

NEA, hane halkı elektrik tüketimindeki düşüşü, ağustos ayında ülkenin birçok bölgesini etkileyen tayfun ve şiddetli yağışların soğutma cihazlarının kullanımını azaltmasına bağladı.

Çin'de yılın 8 ayındaki elektrik tüketimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artarak 7,17 trilyon kilovatsaat oldu.

Ülkede elektrik tüketimi, 2025'te 10,4 trilyon kilovatsaate ulaşarak, ilk kez bir yılda 10 trilyon kilovatsaat barajını aşmıştı.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiEkonomiAğustosEnerjiDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de ağustos elektrik tüketimi yüzde 1,7 artarken hane halkı tüketimi yüzde 4 düştü - Son Dakika
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