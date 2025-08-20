Çin'de Bütçe Gelirleri ve Harcamaları Artış Gösterdi - Son Dakika
Ekonomi

Çin'de Bütçe Gelirleri ve Harcamaları Artış Gösterdi

20.08.2025 11:46
Çin'in bütçe gelirleri 2025'in 7 ayında %0,1 artarken harcamalar %3,4 yükseldi, bütçe açığı 300 milyar doları geçti.

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri, bu yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1, bütçe harcamaları ise yüzde 3,4 artış gösterdi.

Çin Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, merkezi ve yerel yönetimlerin bütçe gelirleri toplamı, Ocak-Temmuz 2025 döneminde yıllık bazda yüzde 0,1 artarak 13,58 trilyon yuan (1,9 trilyon dolar) oldu.

Bu dönemde bütçe harcamaları ise yüzde 3,4 artışla 16,1 trilyon yuana (2,2 trilyon dolar) çıktı.

Yılın 7 ayında bütçe açığı 300 milyar doları aştı.

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri 2024'te 21,97 trilyon yuan (yıl sonundaki kura göre 3,05 trilyon dolar), bütçe harcamaları ise 28,46 trilyon yuan (yıl sonundaki kura göre 3,93 trilyon dolar) olmuştu.

Hükümet, bu yıl bütçe açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya oranı hedefini yüzde 3'ten yüzde 4'e çıkararak büyümeyi teşvik edici politikalar için bütçe harcamalarını artırma niyetini ortaya koymuştu.

Kaynak: AA

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
11:53
İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
