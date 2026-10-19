Çin'de büyük ölçekli işletmelerin elektrik üretimi eylülde yıllık yüzde 1,2 azaldı - Son Dakika
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Çin'de büyük ölçekli işletmelerin elektrik üretimi eylülde yıllık yüzde 1,2 azaldı

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UİB verilerine göre Çin'de enerji işletmelerinin elektrik üretimi Eylül 2026'da yıllık yüzde 1,2 azalarak 829,4 milyar kilovatsaate indi. Termik üretim yüzde 3,1 azalırken hidroelektrik, nükleer, güneş ve rüzgar üretimi arttı; 9 aylık üretim 7,49 trilyon kilovatsaate ulaştı.

Çin'de elektrik üretiminin eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,2 azaldığı bildirildi.

Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) verilerine göre, büyük ölçekli enerji işletmelerinin elektrik üretimi, Eylül 2026'da, yıllık bazda yüzde 1,2 azalarak 829,4 milyar kilovatsaat oldu.

Bu dönemde termik enerjiden elektrik üretimi yüzde 3,1 azalırken hidroelektrik üretimi yıllık bazda yüzde 18,1, nükleer enerjiden elektrik üretimi yüzde 21,5, güneş enerjisinden elektrik üretimi yüzde 19,5 ve rüzgar enerjisinden elektrik üretimi yüzde 10,6 arttı.

Elektrik üretimi 9 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,2 artarak 7,49 trilyon kilovatsaate ulaştı.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiEkonomiEnerjiGüneşEylülDünyaSon Dakika

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