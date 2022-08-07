Çin'de temmuzda ihracat yüzde 18, ithalat yüzde 2,3 arttı - Son Dakika
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Çin'de temmuzda ihracat yüzde 18, ithalat yüzde 2,3 arttı

07.08.2022 09:53
Çin'de temmuzda ihracat yüzde 18, ithalat yüzde 2,3 arttı

Çin'de ihracat, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18, ithalat da yüzde 2,3 artış kaydetti.

Çin'de ihracat, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18, ithalat da yüzde 2,3 artış kaydetti.

Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, temmuzda ihracat yüzde 18 artışla 333 milyar dolara, ithalat da yüzde 2,3 yükselişle 231,7 milyar dolara çıktı.

İhracat, haziran ayındaki yüzde 17,9'luk artışın ardından beklentilerin üzerinde artarken, ithalat beklentilerin altında kaldı.

Dış ticaret fazlası tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Dış ticaret fazlası, temmuzda 101,26 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde Çin'in dış ticaretindeki en büyük payını Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile ABD oluşturdu.

Çin'in, Ukrayna savaşının ardından Batı'nın ekonomik yaptırımlarıyla karşılaşan Rusya ile ticareti temmuzda da artmaya devam etti. Çin'in Rusya'ya ihracatı, yıllık bazda yüzde 22,2 artarken, Rusya'dan ithalatı yüzde 49,3 artış gösterdi.

İhracattaki artış ivmesinin sürmesi, Çin ekonomisinin Kovid-19 salgınlarının ardından toparlanmaya geçtiğine dair umutları artırırken, ithalattaki durgunluk ise olumsuz etkilerin hala atlatılamadığına dair endişeleri gündeme getirdi.

Çin'de Omicron varyantını taşıyan vakaların tetiklediği salgınlar nedeniyle bahar aylarında başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere, büyük nüfusu barındıran ve kritik iş kollarına ev sahipliği yapan büyük şehirlerde uygulanan kapanma tedbirleri ve kısıtlamaların ekonomideki olumsuz etkisi hissedilmişti.

Birçok alanda ölçülen ekonomik performans, Kovid-19 salgınının ilk etkilerinin hissedildiği 2020 başından bu yana görülen en düşük seviyelere gerilemişti.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, İhracat, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin'de temmuzda ihracat yüzde 18, ithalat yüzde 2,3 arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de temmuzda ihracat yüzde 18, ithalat yüzde 2,3 arttı - Son Dakika
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