Çin\'de İmalat Sanayi Daralma Seyrine Devam Ediyor

Çin'de imalat sanayinde öncü ekonomik aktivite verileri, sektörde yılın son çeyreğindeki daralmanın sürdüğüne işaret etti.
Çin Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) açıkladığı imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocakta önceki aya göre 0,2 puan artışla 49,2'ye yükselse de büyüme eşiğinin altında kaldı.
Ülkede imalat PMI, Kovid-19 sonrası toparlanma işaretlerinin görüldüğü 2023'ün ilk üç ayındaki yükselişin ardından marttan itibaren daralma seyrine girmiş, eylülde 5 ay sonra ilk kez büyüme eşiği olan 50 puanı aşmasının ardından son çeyrekte daralma seyrini sürdürmüştü.
Ekimde 49,5'e gerileyen endeks, kasımda 49,4 ve aralıkta 49 olmuştu.
PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalmaya işaret ediyor.
UİB İstatistikçisi Cao Çinghı, endeksin üç aylık düşüşün ardından yükselişe geçtiğini belirterek, ocakta imalat ve yeni siparişler endekslerinin yükseldiğine fakat iş beklentileri endeksinin sabit kaldığına dikkati çekti.
İmalat dışı PMI yükselişini sürdürdü
Hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayan imalat dışı PMI ise ocakta 0,3 puan artışla 50,7'ye yükseldi.
Büyüme eşiğinin üzerinde kalan endeks geçen ayki yükselişini sürdürdü.
Ekimde 50,6'dan kasımda 50,2'ye gerileyen endeks, aralıkta 0,2 puan artışla 50,4'e çıkmıştı.
Endeks, 2023'teki yılın ilk çeyreğindeki artışın ardından marttan itibaren düşüşe geçmiş, eylülde 5 ay sonra ilk kez yükselmişti.
UİB İstatistikçisi Cao, yeni yıl tatilinde artan seyahat ve diğer harcamaların, perakende, yeme içme ve ulaştırma sektörlerindeki ekonomik aktiviteye olumlu yansıdığı değerlendirmesinde bulundu.
Gayrimenkul sektöründeki borç problemlerinin etkilerinin hissedildiği inşaat sektörü alt endeksi ise 56,9'dan 53,9'a geriledi.
Analistler, verilerin, 2023'te yüzde 5,2 büyüyerek hükümetin koyduğu hedefin üzerine çıkan Çin ekonomisinin yeni yıla "yumuşak" bir başlangıç yaptığına işaret ettiği değerlendirmesini yapıyor.
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