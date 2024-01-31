 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin'de İmalat Sanayi Daralma Seyrine Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Çin'de İmalat Sanayi Daralma Seyrine Devam Ediyor

Çin\'de İmalat Sanayi Daralma Seyrine Devam Ediyor

Çin'de imalat sanayinde öncü ekonomik aktivite verileri, sektörde yılın son çeyreğindeki daralmanın sürdüğüne işaret etti. İmalat PMI endeksi büyüme eşiğinin altında kaldı.

31.01.2024 17:42
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de imalat sanayinde öncü ekonomik aktivite verileri, sektörde yılın son çeyreğindeki daralmanın sürdüğüne işaret etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) açıkladığı imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocakta önceki aya göre 0,2 puan artışla 49,2'ye yükselse de büyüme eşiğinin altında kaldı.

Ülkede imalat PMI, Kovid-19 sonrası toparlanma işaretlerinin görüldüğü 2023'ün ilk üç ayındaki yükselişin ardından marttan itibaren daralma seyrine girmiş, eylülde 5 ay sonra ilk kez büyüme eşiği olan 50 puanı aşmasının ardından son çeyrekte daralma seyrini sürdürmüştü.

Ekimde 49,5'e gerileyen endeks, kasımda 49,4 ve aralıkta 49 olmuştu.

PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalmaya işaret ediyor.

UİB İstatistikçisi Cao Çinghı, endeksin üç aylık düşüşün ardından yükselişe geçtiğini belirterek, ocakta imalat ve yeni siparişler endekslerinin yükseldiğine fakat iş beklentileri endeksinin sabit kaldığına dikkati çekti.

İmalat dışı PMI yükselişini sürdürdü

Hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayan imalat dışı PMI ise ocakta 0,3 puan artışla 50,7'ye yükseldi.

Büyüme eşiğinin üzerinde kalan endeks geçen ayki yükselişini sürdürdü.

Ekimde 50,6'dan kasımda 50,2'ye gerileyen endeks, aralıkta 0,2 puan artışla 50,4'e çıkmıştı.

Endeks, 2023'teki yılın ilk çeyreğindeki artışın ardından marttan itibaren düşüşe geçmiş, eylülde 5 ay sonra ilk kez yükselmişti.

UİB İstatistikçisi Cao, yeni yıl tatilinde artan seyahat ve diğer harcamaların, perakende, yeme içme ve ulaştırma sektörlerindeki ekonomik aktiviteye olumlu yansıdığı değerlendirmesinde bulundu.

Gayrimenkul sektöründeki borç problemlerinin etkilerinin hissedildiği inşaat sektörü alt endeksi ise 56,9'dan 53,9'a geriledi.

Analistler, verilerin, 2023'te yüzde 5,2 büyüyerek hükümetin koyduğu hedefin üzerine çıkan Çin ekonomisinin yeni yıla "yumuşak" bir başlangıç yaptığına işaret ettiği değerlendirmesini yapıyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Çin Halk Cumhuriyeti, Çin, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin'de İmalat Sanayi Daralma Seyrine Devam Ediyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 18:38:58. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'de İmalat Sanayi Daralma Seyrine Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement