Çin'de Konut Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Çin'de Konut Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor

Çin'de gayrimenkul sektöründeki sorunlar konut fiyatlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

16.12.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de gayrimenkul sektöründe süregelen borç problemleri ve yatırımlardaki azalmaya paralel konut fiyatlarındaki düşüş devam ederken hükümetin piyasayı canlandırmaya yönelik teşvik adımlarının henüz beklenen etkiyi yaratmadığı gözleniyor.

Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı konut fiyat endeksine göre, Kasım 2024'te ülkedeki büyük ve orta ölçekli 70 kentte yeni konut fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 azaldı. İkinci el konut fiyatları da yıllık yüzde 8,5 düştü.

Yeni konut fiyatları geçen aya göre yüzde 0,2, ikinci el konut fiyatları ise yüzde 0,3 düşüş kaydetti.

Yeni konut fiyatları, "birinci kuşak kentler" olarak tanımlanan Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın'da yıllık yüzde 4,3, "ikinci kuşak" olarak tanımlanan 31 büyük ölçekli kentte yüzde 5,8 ve "üçüncü kuşak" olarak tanımlanan 35 orta ölçekli kentte ise yüzde 6,5 azaldı.

İkinci el konut fiyatları ise birinci kuşak kentlerde yüzde 8, ikinci kuşak kentlerde 8,4, ve üçüncü kuşak kentlerde yüzde 8,8 düştü.

Yeni konut fiyatları 17 aydır geriliyor

Ülkede yeni konut fiyatları 17 aydır geriliyor. Hükümetin piyasayı canlandırmaya yönelik teşvik adımlarının henüz beklenen etkiyi yaratmadığı gözleniyor.

Ülkede gayrimenkul sektörü ve emlak piyasasında Kovid-19 salgını ile başlayan daralma, konut fiyatları üzerinde baskı yaratıyor.

Çin Merkez Bankası (PBoC), ekonomiyi canlandırmaya yönelik tedbirler kapsamında 24 Eylül'de konut kredisi faizlerinin ve asgari teminat ödemelerinin düşürüleceğini duyurmuştu.

Öte yandan, 21 Ekim'de emlak kredileri için gösterge faizi işlevi gören 5 yıllık kredi faiz oranında (LPR) 25 baz puan indirim yapılmıştı. Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, faiz oranı yüzde 3,85'ten 3,6'ya çekilmişti.

Kasımda ülke genelindeki yerel yönetimler, konut satışlarını teşvik için satış vergilerinin azaltılmasından, düzenlemelerin gevşetilmesine ve satışların sübvanse edilmesine dek 61 politika tedbirini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin'de Konut Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:00 Beşar Esad, adım adım Rusya’ya nasıl kaçtığını açıkladı Beşar Esad, adım adım Rusya'ya nasıl kaçtığını açıkladı
15:48 Ülkesini muhaliflere bırakıp Rusya’ya kaçan Esad’dan ilk açıklama Ülkesini muhaliflere bırakıp Rusya'ya kaçan Esad'dan ilk açıklama
15:20 Esad’la ilgili sessizliğini bozan Bahçeli tehlikeyi işaret etti Esad'la ilgili sessizliğini bozan Bahçeli tehlikeyi işaret etti
14:38 SGK’ya borcu olan 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı SGK'ya borcu olan 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı
14:07 Asgari ücretin kritik toplantısı sona erdi İşte ilk açıklama Asgari ücretin kritik toplantısı sona erdi! İşte ilk açıklama
22:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlerle Buluşma Programında Soruları Yanıtladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlerle Buluşma Programında Soruları Yanıtladı
21:57 LPG Tüpleri İçin Yeni Düzenleme: İzlenebilirlik Sağlanacak LPG Tüpleri İçin Yeni Düzenleme: İzlenebilirlik Sağlanacak
21:56 Fenerbahçenin yıldızı sezonu kapattı Fenerbahçenin yıldızı sezonu kapattı
21:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Somali ile Etiyopya arasındaki krizi 7 saatte bitirdik Cumhurbaşkanı Erdoğan: Somali ile Etiyopya arasındaki krizi 7 saatte bitirdik
21:38 DEM Partililer Meclis’te Türk askerini ’işgalci’ olmakla suçladı DEM Partililer Meclis'te Türk askerini 'işgalci' olmakla suçladı
21:32 Gençlerle buluşan Erdoğan salona gelirken çalınan şarkı bir hayli manidar Gençlerle buluşan Erdoğan salona gelirken çalınan şarkı bir hayli manidar
21:15 Saadet Partili Karaman: Zorunlu 12 yıllık eğitim kaldırılmalı Saadet Partili Karaman: Zorunlu 12 yıllık eğitim kaldırılmalı
21:04 Fenerbahçe, RAMS Başakşehir’i Kadıköy’de 3-1 yendi Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i Kadıköy'de 3-1 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 16:46:24. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'de Konut Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.