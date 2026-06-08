Çin'de Otomobil Satışları Düşüşte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'de Otomobil Satışları Düşüşte

08.06.2026 19:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de mayısta otomobil satışları, petrol fiyatlarındaki artışla yüzde 22,3 geriledi.

Çin'de iç piyasada otomobil satışları, mayısta Orta Doğu'daki savaşın petrol fiyatlarında yol açtığı artışın süregelen etkisiyle gerilemeye devam etti.

Çin Binek Otomobil Birliğinin (CPCA) açıkladığı verilere göre, ülkede Mayıs 2026 döneminde 1,53 milyon otomobil satıldı.

Otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,3 azaldı.

Çin'de otomobil satışları 8 aydır azalıyor. 2026'nın 5 ayında satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 azalarak 7,18 milyona geriledi.

CPCA, 2026 yılı için öngördüğü yüzde 1'lik azalma tahminini yüzde 11'e revize etti.

İç piyasada satışlar azalırken, ihracat arttı

Petrol fiyatlarındaki artışla benzin ve motorinle çalışan araçların satışları azalırken, elektrikli ve hibrit araçların da satışlarının düşüşte olduğu gözleniyor.

Toplam satışların yüzde 62,2'sini oluşturan elektrikli ve hibrit araç satışları, mayısta yüzde 7,5 gerileyerek yıl başından bu yana düşüşünü sürdürdü.

Öte yandan iç piyasada satışlar azalırken, otomobil ihracatı artmaya devam etti. Toplam otomobil ihracatı yüzde 74,7 artarken, elektrikli ve hibrit araçların ihracatı yüzde 112,6 artış kaydetti.

Çin'de iç piyasada talebin zayıf olduğu bir dönemde ihracatın artışı, ülkenin aralarında elektrikli araç üretiminin de olduğu stratejik sanayi kollarında kapasite fazlası üretimi ihraç ettiği eleştirilerini gündeme getirmişti.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Otomobil, Ekonomi, İhracat, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin'de Otomobil Satışları Düşüşte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın İsrail’e saldırısı sonrası Trump’tan ilk açıklama: Masaya geri dönün İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası Trump'tan ilk açıklama: Masaya geri dönün
İran, İsrail’deki Ramat David Hava Üssü’nü balistik füzelerle vurdu İran, İsrail’deki Ramat David Hava Üssü'nü balistik füzelerle vurdu
Christian Eriksen maç içerisinde yine yere yığıldı Christian Eriksen maç içerisinde yine yere yığıldı
Füzelerin ardından kritik temas: Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü Füzelerin ardından kritik temas: Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
İran füzeleri, İsrailli temizlik işçisini kamerasında İran füzeleri, İsrailli temizlik işçisini kamerasında
İran’ın dini lideri Hamaney’den İsrail mesajı: Siyonist rejimin nefesi tükendi İran'ın dini lideri Hamaney'den İsrail mesajı: Siyonist rejimin nefesi tükendi

20:15
CHP’nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu ve Özel’in taraftarları eşit olacak
CHP'nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu ve Özel'in taraftarları eşit olacak
20:03
Yerliden umudu kesen besiciler çoban krizine “İthal“ çözüm buldu
Yerliden umudu kesen besiciler çoban krizine "İthal" çözüm buldu
19:36
Kasa doldu taştı Fenerbahçe’de tüm zamanların rekoru
Kasa doldu taştı! Fenerbahçe'de tüm zamanların rekoru
19:35
Esenyurt’ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı
19:12
“Grup toplantısı“ restleşmesi sürüyor Özgür Özel de aynı saati verdi
"Grup toplantısı" restleşmesi sürüyor! Özgür Özel de aynı saati verdi
17:36
10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var
10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 20:28:42. #7.13#
SON DAKİKA: Çin'de Otomobil Satışları Düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.