Çin'de sanayi üretimi ekimde yüzde 4,5 arttı, yatırımlar yüzde 8,1 geriledi - Son Dakika
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Çin'de sanayi üretimi ekimde yüzde 4,5 arttı, yatırımlar yüzde 8,1 geriledi

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Çin'de ekimde sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarken perakende satışlar yüzde 0,4 arttı. Yılın 10 ayında sabit sermaye yatırımları yüzde 8,1, gayrimenkul yatırımları yüzde 21,6 azaldı.

Çin'de ekimde sanayi üretimi ihracattaki ivmeye bağlı artışını sürdürürken zayıflayan iç talep, tüketimdeki durgunluk ve yatırımlardaki azalmayla etkisini göstermeye devam etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Ekim 2026 dönemi sanayi üretimi, perakende satışlar ile yılın 10 ayını kapsayan sabit sermaye yatırımları ve işsizlik rakamlarından oluşan veri setini açıkladı.

Buna göre, tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar ekimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,4 artarken eylüldeki yüzde 1,1'lik artışın gerisinde kaldı.

Yıllık cirosu 20 milyon yuanın (3 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, ekimde yüzde 4,5 artış ile eylüldeki yüzde 5,2'lik yükselişin gerisinde kalsa da yukarı yönelimini sürdürdü.

İç talepteki zayıflığa karşın uluslararası piyasalarda Çin'in ihraç ürünlerine yönelik talep, sanayi üretimini destekledi.

Yatırımlardaki gerileme sürüyor

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları, yılın 10 ayında yüzde 8,1 azalarak, 9 aydaki yüzde 7,2'lik düşüşe kıyasla belirgin şekilde geriledi.

Sabit sermaye yatırımlarında gayrimenkul sektöründe süregelen gerilemenin etkisi hissedilmeye devam etti. Gayrimenkul yatırımları, 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,6 azalırken ilk 9 aydaki yüzde 20,6'lık düşüşe kıyasla daha hızlı geriledi.

Ülkede eylülde yüzde 5,2 olan kentlerdeki genel işsizlik oranı, ekimde 0,1 puan azalarak yüzde 5,1 oldu.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiEkonomiFinansDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de sanayi üretimi ekimde yüzde 4,5 arttı, yatırımlar yüzde 8,1 geriledi - Son Dakika
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