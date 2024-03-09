Çin'de şubatta tüketici fiyatları 6 ay sonra ilk kez yıllık bazda artış kaydetti.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede fiyat artışlarına ilişkin verileri açıkladı. Bu yılın şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,7 yükselirken Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 2,7 düştü.
Şubatta tüketici fiyatlarında cüzi artışa rağmen, üretici fiyatlarındaki süregelen düşüşle birlikte deflasyon baskısı sürüyor.
Enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE, şubatta Ay Yeni Yılı'nın kutlandığı Bahar Bayramı tatil döneminde artan harcamaların etkisiyle 6 ay sonra ilk kez yükseldi.
Şubatta yüzde 0,7 artan tüketici fiyatları, en son geçen yıl ağustosta artış kaydetmiş, eylülde sabit kaldıktan sonra, 2023'ün son çeyreğinde negatif seyre girmişti.
TÜFE, bu yıl ocak ayında yüzde 0,8 gerilerek Eylül 2009'dan bu yana yıllık bazda en hızlı düşüşünü kaydetmişti.
Üretici fiyatları 17 aydır geriliyor
Üretici fiyatlarında 16 aydır devam eden gerileme şubatta da sürdü. İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarından hesaplanan ÜFE, şubatta yüzde 2,7 düşüş gösterdi.
ÜFE'de 2022'nin son çeyreğinde kaydedilen gerileme, 2023 boyunca devam etmişti. Üretici fiyatları 2024'ün ilk ayında da yüzde 2,5 azalmıştı.
İç talepteki ve ihracattaki zayıflık, yerel yönetimlerin borç riskleri, gayrimenkul sektöründeki düşüş ve küresel büyümenin yavaşlaması ülke ekonomisini olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.
Dünyada Kovid-19 salgını sonrasında başta gelişmiş ekonomiler olmak üzere enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönemde, Çin'de ters yönlü eğilimin kökleştiği gözleniyor.
Son Dakika › Ekonomi › Çin'de şubatta tüketici fiyatları yıllık bazda artış kaydetti - Son Dakika
Anadolu Grubu'nda 40 yılını tamamlayan Hurşit Zorlu, emekliye ayrılıyor ve görevini Burak Başarır'a devrediyor. Başarır, 1 Nisan 2024'ten itibaren Anadolu Grubu İcra Başkanı olarak görev yapacak.
Düzce Belediyesi, ramazan ayı öncesi gıda işletmelerine yönelik denetimleri sıklaştırdı. Zabıta ekipleri, fırın ve pastanelerde gramaj, hijyen ve evrak kontrolleri yaparak iş yerlerinin depo ve personel dinlenme odalarında da inceleme yaptı. Denetimler, ramazan boyunca artarak devam edecek.
BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini değerlendirerek, ekonomi yönetimi tarafından uygulanan politikaların meyvelerini verdiğini belirtti. Kork, not artışının pozitif havaya katkı sağlayacağını ve Türkiye'nin ekonomik istikrarının artacağını söyledi.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin değerlendirmede bulunarak, bu süreçte kredi notu artışlarının ve not görünümü revizyonlarının Türkiye'nin mücadelesine katkı vereceğini belirtti. Avdagiç, Fitch'in diğer kredi derecelendirme kuruluşlarının da takip etmesi gerektiğini ifade etti.
İş insanı Mehmet Ali Aydınlar'ın annesi Samime Aydınlar'ın cenazesi, Arapgir ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenaze törenine aile üyeleri, yakınları, Malatya Valisi ve diğer yetkililer ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.
Türk İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED) 15. Olağan Genel Kurulu, 'Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Ana Rota Eğitim' temasıyla gerçekleştirildi. Genel kurula iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez güven tazeleyerek tekrar seçildi. Genel kurulda ayrıca TÜRKONFED'in ismi 'Türk İş Dünyası Konfederasyonu' olarak değiştirildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla moderatörlüğünü İpek Tuzcuoğlu'nun üstlendiği bir etkinlik düzenledi. Programa Hülya Koçyiğit ve Bahadır Yenişehirlioğlu konuşmacı olarak katıldı. Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yeni dönemde kadınlara yönelik yapılacak projeler hakkında detaylar paylaştı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesinin Türkiye'nin yeni dış yatırım çekmesine olumlu etki yapacağını belirtti. Avdagiç, enflasyonu düşürmenin öncelikli hedef olduğunu vurgulayarak, kredi notu artışlarının ve not görünümü revizyonlarının Türkiye'nin mücadelesine katkı sağlayacağını ifade etti.
Kırşehir'deki üretici ve çiftçiler, Konya Tarım Fuarı'nda stantlarda yeni ürün ve ekipmanları inceledi. Tarım aletleri, tarımsal mekanizasyon ve tarım teknolojilerine ait yeni ekipmanların, Kırşehir'deki çiftçilere büyük katkı sunacağına inanılıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?