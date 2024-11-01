Çin'de Yeşil Kalkınma Toplantısı

Ekonomi

2024 Asya Yeşil ve Düşük Karbonlu Kalkınma Yuvarlak Masa Toplantısı Çin'de gerçekleştirildi.

Akıllı Enerji Alt Forumu ve 2024 Asya Yeşil ve Düşük Karbonlu Kalkınma Yuvarlak Masa Toplantısı Çin'in Qingdao şehrinde gerçekleştirildi. "Yeşil Kalkınmaya Yönelik İnovasyon ve İşbirliği" teması altında düzenlenen forum, hükümet yetkililerinin yanı sıra Asya'daki işletmelerden ve akademik kurumlardan temsilcileri bir araya getirdi.

Katılımcılar "Temiz Enerji Teknolojisinde Yenilik ve Uygulama", "Yeşil Enerji Geleceğinin Planlanması ve Geliştirilmesi" ve "Asya Temiz Enerji İşbirliği ve Beklentiler" gibi konularda derinlemesine tartışmalarda bulundu. Bu tartışmalar, temiz ve güzel bir Asya'nın inşasına yönelik görüş ve çalışmalar ortaya koydu.

State Power Investment Corporation Limited (SPIC) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Li Baoqing konuşmasında SPIC'in temiz enerji geliştirme, enerji güvenliğini arttırma ve Asya genelinde yeni bir enerji sistemi inşa etme gibi alanlarda işbirliğini teşvik ederek Kuşak ve Yol Girişimine etkin bir şekilde yanıt verdiğini belirtti. - İSTANBUL