Çin'deki gerileme küresel ham çelik üretimini ağustosta 144,2 milyon tona indirdi - Son Dakika
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Çin'deki gerileme küresel ham çelik üretimini ağustosta 144,2 milyon tona indirdi

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Worldsteel'in ağustos verilerine göre küresel ham çelik üretimi yıllık yüzde 1,2 azalışla 144,2 milyon tona geriledi. En büyük üretici Çin'in üretimi yüzde 3,7 düşerken Türkiye, ocak-ağustos döneminde yüzde 6,8 artışla 26,6 milyon tona ulaştı.

Küresel ham çelik üretimi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre en büyük üretici Çin'deki gerilemenin etkisiyle yüzde 1,2 azalarak 144,2 milyon ton oldu.

Dünya Çelik Birliği (worldsteel), ağustos ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi yılın sekizinci ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 gerileyerek 144,2 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'in üretimi yüzde 3,7 azalışla 74,6 milyon tona geriledi. Hindistan ise üretimini yüzde 4,6 artırarak 14,8 milyon tona yükseltti.

Diğer önde gelen üreticilerden ABD'de tahmini üretim yüzde 3 artışla 7,3 milyon tona, Japonya'da yüzde 0,4 yükselişle 6,7 milyon tona çıktı.

Tahmini verilere göre Rusya'nın üretimi yüzde 0,3 azalarak 5,5 milyon ton olurken, Güney Kore üretimini yüzde 2,6 artışla 5,4 milyon tona taşıdı.

Türkiye 8 aydaki güçlü büyümesini korudu

Türkiye, ağustos ayında ham çelik üretimini geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4'lük sınırlı bir düşüşle 3,4 milyon ton seviyesinde gerçekleştirdi.

Aynı dönemde Almanya'nın üretimi yüzde 1,7 artışla 2,6 milyon tona ulaşırken, Brezilya'nın üretimi yüzde 6,2 düşüşle 2,7 milyon tona geriledi.

İlk 10 üretici arasında en yüksek aylık artışı yakalayan Vietnam ise üretimini yüzde 36,4 artırarak 2,7 milyon tona çıkardı.

Yılın 8 ayında küresel ham çelik üretimi 1,2 milyar tonu aştı

Dünya genelinde ham çelik üretimi ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,7 azalarak 1 milyar 225,2 milyon ton olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde küresel çelik üretiminde ilk sıralarda yer alan ülkelerden Çin'in üretimi yüzde 3,1 azalışla 651,9 milyon tona gerilerken, Hindistan'ın üretimi yüzde 6 artışla 115,9 milyon tona yükseldi.

Aynı dönemde ABD'de tahmini üretim yüzde 5,5 yükselerek 57,5 milyon ton olurken, Japonya'da yüzde 0,2 düşüşle 54 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Tahmini verilere göre, Rusya'nın üretimi yüzde 5,1 kayıpla 43,8 milyon tona inerken, Güney Kore üretimini yüzde 2,8 artırarak 42,8 milyon tona ulaştırdı.

Türkiye ise ocak-ağustos döneminde ham çelik üretimini geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,8 artırarak 26,6 milyon tona yükseltti ve güçlü büyüme trendini korudu.

Önemli üreticilerden Almanya'da 8 aylık üretim yüzde 6,3 artışla 23,9 milyon ton, Brezilya'da ise yüzde 1,8 azalışla 21,8 milyon ton oldu.

İlk 10 ülke arasında en yüksek performansı sergileyen Vietnam ise 8 aylık toplam üretimini yüzde 29,1 artırarak 20,6 milyon tona çıkardı.

Kaynak: AA
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