The Military Watch dergisinin yayınladığı iki karede, gizlilik dolayısıyla, üzerinde Çin Hava Kuvvetleri renklerinin olmadığı J-20 jeti görülüyor.
Şu ana kadar sadece bir tane üretilen uçak (bilindiği kadarıyla), iki pilotun sığabildiği büyütülmüş kabine sahip. Haberde, uçağın yer testi aşamasında bulunduğu ifade edildi.
Çift koltuklu savaş uçağının, J-20'nin taarruz ve elektronik harp versiyonlarını geliştirme fırsatını vereceği belirtilen haberde, ikinci pilotun elektronik ekipmanı ve silahı idare edeceği aktarıldı. Bu aracın ayrıca, 5'inci nesil savaş uçağı eğitimini de hızlandıracağı kaydedildi.
Son Dakika › Ekonomi › Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek - Son Dakika Ekonomi