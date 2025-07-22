Çin Duvar Saatlerine Dampinge Karşı Önlem Devam - Son Dakika
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Ekonomi

Çin Duvar Saatlerine Dampinge Karşı Önlem Devam

22.07.2025 08:42
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Ticaret Bakanlığı, Çin menşeli elektrikli duvar saatlerine dair damping önlemini sürdürecek.

Çin menşeli "elektrikle çalışan duvar saatleri" ithalatına yönelik dampinge karşı önlemin devam etmesi kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Çin menşeli "elektrikle çalışan duvar saatleri" ithalatına yönelik yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda alınan karar belirlendi.

Soruşturma neticesinde, söz konusu ürüne yönelik mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve yerli üreticinin zararının devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

Buna göre, söz konusu ürünün ithalatında uygulanan dampinge karşı önlem CIF bedelinin yüzde 23'ü olarak devam edecek.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin Duvar Saatlerine Dampinge Karşı Önlem Devam - Son Dakika

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