Çin ekonomisi beklentileri aşarak üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 4,5 büyüdü - Son Dakika
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Çin ekonomisi beklentileri aşarak üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 4,5 büyüdü

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Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte çeyreklik yüzde 1,2 ve yıllık yüzde 4,5 büyüyerek beklentileri aştı. İlk 9 ayda büyüme yüzde 4,6 olurken veriler, yüzde 4,5-5'lik yıllık hedefe ulaşılacağı iyimserliğini artırdı ve geniş kapsamlı teşvik ihtiyacını azalttı.

Çin'de beklentilerden iyi gelen veriler büyüme hedefine ulaşılacağı iyimserliğini artırırken, bu durum geniş kapsamlı teşvik paketlerine duyulan??????? ihtiyacı azalttı.

Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 1,2, yıllık bazda yüzde 4,5 büyüyerek beklentileri aştı. Yılın 9 ayındaki büyüme yüzde 4,6'ya ulaşarak hükümetin bu yıl için "yüzde 4,5 ila 5" olarak belirlediği hedef doğrultusunda gerçekleşti. Çin ekonomisi, ilk çeyrekte yüzde 5, ikinci çeyrekte ise yüzde 4,3 büyümüştü.

GSYH, 2025'in 4. çeyreğinde yüzde 4,5, yıl genelinde ise yüzde 5 artmıştı. Hükümet, büyümedeki ivme kaybı karşısında önceki 3 yılda "yüzde 5 civarında" belirlediği yıllık büyüme hedefini "yüzde 4,5 ila 5" olarak değiştirmişti.

PMI verileri Çin ekonomisinin toparlandığına işaret etmişti

ABN AMRO Kıdemli Ekonomisti Arjen van Dijkhuizen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çin için 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin büyüme tahminlerimizi şimdilik sırasıyla yüzde 4,6 ve yüzde 4,5 seviyelerinde koruyoruz. Bu tahminler, ülkede yıllık büyümenin bu yıl da Pekin yönetiminin yüzde 4,5–5 olarak belirlediği büyüme hedefi aralığının alt sınırına yakın gerçekleşeceğine işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Büyümedeki bu hızlanmanın temel olarak yapay zeka ve teknoloji sektörlerindeki güçlü büyümenin desteğiyle ihracatın güçlü seyrini sürdürmesinden kaynaklandığını belirten Dijkhuizen, ihracattaki bu güçlü performansın Orta Doğu'daki çatışmaların ve ülke içindeki talepte devam eden zayıflığın büyüme üzerindeki olumsuz etkilerini fazlasıyla telafi ettiğini söyledi.

Dijkhuizen, "Öngörülerimiz, kısmen, ekonomi yönetiminin geniş kapsamlı makroekonomik teşviklerden kaçınırken belirli alanlara yönelik hedefli destek önlemlerini artıracağı varsayımına dayanıyor." dedi.

Son dönemde açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yaz aylarında ekonomik büyüme ivmesinde bir miktar toparlanma yaşandığına işaret ettiğini dile getiren Dijkhuizen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Küresel teknoloji ve yapay zeka sektöründeki güçlü büyümenin desteğiyle ve eylül ayında ihracat ve ithalatta kaydedilen yüksek yıllık büyüme oranlarıyla uyumlu olarak sanayi üretimindeki artış hız kazanarak yıllık bazda yüzde 5,5'e aylık bazda ise yüzde 0,6'ya çıktı. Perakende satışlar ise beklentilerin üzerinde bir performans sergileyerek yıllık bazda yüzde 1,1 aylık bazda ise yüzde 0,4 artış kaydetti."

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiEkonomiFinansDünyaSon Dakika

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