Çin Ekonomisi: Tüketim Düşüyor, İhracat Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin Ekonomisi: Tüketim Düşüyor, İhracat Artıyor

16.06.2026 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de mayısta perakende satışlar %0,6 azaldı; sanayi üretimi ise ihracat sayesinde %4,5 arttı.

Çin ekonomisinde mayısta zayıflayan iç talebin etkisiyle tüketimde düşüş görülürken üretimde ihracata bağlı artış ivmesi sürdü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Mayıs 2026 dönemi sanayi üretimi, perakende satışlar, yılın ilk 5 ayını kapsayan sabit sermaye yatırımları ile işsizlik rakamlarından oluşan veri setini açıkladı.

Buna göre, tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar, mayısta yüzde 0,6 azalarak 3,5 yıl aradan sonra düşüş kaydetti.

Perakende satışlar, yılın ilk 2 ayında yüzde 2,8, martta 1,7, nisanda 0,2 artsa da iç talebin giderek zayıfladığının işaretini vermişti.

Kovid-19 salgını döneminde kapanma tedbirlerinin olumsuz etkilediği perakende satışlar, en son Kasım 2022'de düşüş yaşamıştı.

Üretimde ihracata bağlı ivme sürüyor

Öte yandan yıllık cirosu 20 milyon yuanın (2,96 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi mayısta yüzde 4,5 arttı.

Yılın ilk 2 ayında yüzde 6,3, martta 5,7, nisanda 4,1 artan sanayi üretimi, zayıf iç talebe rağmen ihracattaki ivmeye bağlı yükselişini sürdürdü.

İç talepteki zayıflığa karşın uluslararası piyasada Çin'in ihraç ürünlerine yönelik talep sanayi üretimini destekliyor. Çin'in ihracatı, mayısta yüzde 19,4 artarak Orta Doğu'daki savaşın olumsuz etkilerine rağmen güçlü artış ivmesini sürdürmüştü.

Yatırımlarda gerileme

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları, yılın ilk 5 ayında yüzde 4,1 azalırken ilk 4 aydaki yüzde 1,6'lık düşüşe kıyasla belirgin şekilde geriledi.

Sabit sermaye yatırımlarında gayrimenkul sektöründe süregelen düşüşün etkisi hissedilmeye devam ediyor. Gayrimenkul yatırımları, ilk 5 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 azalırken ilk 4 aydaki yüzde 13,7 düşüşten daha hızlı azaldı.

Ülkede nisan ayında yüzde 5,2 olan kentlerdeki genel işsizlik oranı, nisan sonunda 0,1 puan azalarak yüzde 5,1 oldu.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, İhracat, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin Ekonomisi: Tüketim Düşüyor, İhracat Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimiz diken üstünde El büyüklüğünde çekirge görüntülendi Bir ilimiz diken üstünde! El büyüklüğünde çekirge görüntülendi
AB’den Rusya’nın “gölge filo“sunu işleten 54 kuruluşa yaptırım kararı AB'den Rusya'nın "gölge filo"sunu işleten 54 kuruluşa yaptırım kararı
Güvercinlerle ilgilenirken 2’nci kattan düştü o anlar kamerada Güvercinlerle ilgilenirken 2'nci kattan düştü; o anlar kamerada
Beykoz’da 47 yıllık tapu davası vatandaş lehine sonuçlandı Beykoz'da 47 yıllık tapu davası vatandaş lehine sonuçlandı
Günlerce hamile eşinin cesediyle uyuyan katil kocanın cezası belli oldu Günlerce hamile eşinin cesediyle uyuyan katil kocanın cezası belli oldu
Leyleklerin Masalsı Buluşması Leyleklerin Masalsı Buluşması

09:58
Uzman çavuş dehşet saçtı Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu
Uzman çavuş dehşet saçtı! Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu
09:17
Beyaz et soruşturmasında İstanbul’daki marketlere ceza yağdı
Beyaz et soruşturmasında İstanbul'daki marketlere ceza yağdı
09:06
35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem’in cenaze programı belli oldu
35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem'in cenaze programı belli oldu
08:53
TRT’de büyük karışıklık Spiker iki takımı birbirine karıştırdı
TRT'de büyük karışıklık! Spiker iki takımı birbirine karıştırdı
08:00
İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi’ne operasyon 27 kişi gözaltına alındı
İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon! 27 kişi gözaltına alındı
07:22
Vergi borçlarına yapılandırma geldi Başvurular 31 Ağustos 2026’ya kadar yapılabilecek
Vergi borçlarına yapılandırma geldi! Başvurular 31 Ağustos 2026'ya kadar yapılabilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 10:15:07. #7.13#
SON DAKİKA: Çin Ekonomisi: Tüketim Düşüyor, İhracat Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.