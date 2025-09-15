Çin Ekonomisinde Belirsizlik Devam Ediyor - Son Dakika
Çin Ekonomisinde Belirsizlik Devam Ediyor

15.09.2025 10:01
ABD tarifeleri nedeniyle Çin'de üretim, tüketim ve yatırımlarda ivme kaybı devam ediyor.

ABD'nin başlattığı tarife artışlarının yarattığı belirsizliğin etkilerini hisseden Çin ekonomisinde önceki aylarda üretim, tüketim ve yatırımlarda görülen ivme kaybı, ağustos ayında da devam etti.

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Ağustos 2025 dönemi sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve işsizlik rakamlarından oluşan veri setini açıkladı.

Ağustosta sanayi üretimi yüzde 5,2, perakende satışlar yüzde 3,4 artarken sabit sermaye yatırımları, ilk 8 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artış kaydetti. Üretim, tüketim ve yatırımların ivmesi, önceki aylara kıyasla azalmayı sürdürürken ekonomide tarife belirsizliğinin etkileri hissedilmeye devam edildi.

Üretim ve tüketimin ivmesi azaldı

Yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,81 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 arttı. Sanayi üretimindeki artış, temmuzdaki yüzde 5,7'lik artışın gerisinde kaldı.

Sanayi üretimi, ocak ve şubat aylarında yüzde 5,9, martta yüzde 7,7, nisanda yüzde 6,1, mayısta 5,8, haziranda 6,8 ve temmuzda yüzde 5,7 artış kaydetmişti.

Tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar ise ağustosta yüzde 3,4 artarken temmuzdaki yüzde 3,7'lik artışın gerisine düştü. Perakende satışlar, ocak ve şubat aylarında yüzde 4, martta yüzde 5,9, nisanda yüzde 5,1, mayısta 6,4, haziranda 4,8 ve temmuzda 3,7 artmıştı.

Çin hükümetinin, tarife artışlarıyla engellenen dış talebi dengelemek amacıyla iç talebi canlandırmak için uyguladığı teşvik politikalarının etkisinin azaldığı gözleniyor. Önceki aylarda merkezi hükümet ve yerel hükümetlerin tüketici ürünleri için uyguladığı takas teşvik programlarının etkisiyle perakende satışlarda belirli bir artış ivmesi yakalanmıştı.

Yatırımlarda artış geriledi

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları, ilk 8 ayda yıllık yüzde 0,5 artarken ilk 7 aydaki yüzde 1,6'lık artışın gerisinde kaldı.

Sabit sermaye yatırımlarındaki düşüşte gayrimenkul sektöründe son 3 yıldır süregelen gerilemenin etkisi görüldü. İlk 8 ayda yüzde 12,9 düşüş kaydeden gayrimenkul yatırımları, ilk 7 aydaki yüzde 12'lik düşüşten daha hızlı geriledi.

Yeni konut satışları, yüzölçümü bazında, ilk 8 ayda yüzde 4,7 azalırken ilk 7 aydaki yüzde 4'lük düşüşten daha hızlı ivme kaybetti. Gayrimenkul yatırımları hariç tutulduğunda sabit sermaye yatırımları ilk 7 ayda yüzde 4,2 arttı.

Bu dönemde imalat yatırımları yüzde 5,1, altyapı yatırımları ise yüzde 2 yükseldi.

Ülkede temmuzda yüzde 5,2 olan kentlerdeki genel işsizlik oranı, ağustos sonu itibarıyla yüzde 5,3'e yükseldi. İşsizlik oranı, ocakta yüzde 5,2, şubatta 5,4, martta 5,2, nisanda 5,1, mayıs ve haziranda 5, temmuzda ise 5,2 kaydedilmişti.

Kaynak: AA

