Çin, Gelecek Üç Yılda Engellilerin İstihdamını Artırmak İçin Harekete Geçiyor - Son Dakika
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Çin, Gelecek Üç Yılda Engellilerin İstihdamını Artırmak İçin Harekete Geçiyor

09.04.2022 13:43
Çin, Gelecek Üç Yılda Engellilerin İstihdamını Artırmak İçin Harekete Geçiyor

BEİJİNG, 8 Nisan (Xinhua) — Çin, 14. Beş Yıllık Plan (2021-2025) döneminde engelliler için yeterli ve nispeten yüksek kaliteli istihdam sağlamak amacıyla 2022-2024 yılları arasında bu grubun istihdamını teşvik eden önlemler alacak. Devlet Konseyi Genel Ofisi tarafından yayınlanan eylem planı, engelli 1 milyon kişinin istihdama ulaşmasını, engellilerin iş bulma ve kurmadaki yeteneklerinin artırılmasını ve hakları […]

Çin, Gelecek Üç Yılda Engellilerin İstihdamını Artırmak İçin Harekete Geçiyor

BEİJİNG, 8 Nisan (Xinhua) — Çin, 14. Beş Yıllık Plan (2021-2025) döneminde engelliler için yeterli ve nispeten yüksek kaliteli istihdam sağlamak amacıyla 2022-2024 yılları arasında bu grubun istihdamını teşvik eden önlemler alacak.

Devlet Konseyi Genel Ofisi tarafından yayınlanan eylem planı, engelli 1 milyon kişinin istihdama ulaşmasını, engellilerin iş bulma ve kurmadaki yeteneklerinin artırılmasını ve hakları ile çıkarlarının daha iyi korunmasını hedefliyor.

Belgede, hükümet kurum ve kuruluşlarına, devlete ait ve özel şirketler ile engelli örgütlerine, engellilerin istihdamını artırmaya yönelik sorumluluklarını omuzlama çağrısı yapıldı. Aynı zamanda, iş bulmalarına yardımcı olacak kampanyalar için planlar da sunuldu.

Eylem planı, aynı zamanda politikalar, finansman sağlama, bilgi alma ve kurumlara dair destekleme koşullarını belirliyor ve farkındalık yaratmak için bir tanıtım kampanyası başlatılmasını öneriyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, İstihdam, Engelli, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Ekonomi Çin, Gelecek Üç Yılda Engellilerin İstihdamını Artırmak İçin Harekete Geçiyor - Son Dakika


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