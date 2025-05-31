Çin İmalatında Daralma Sürekli Artış Gösteriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Çin İmalatında Daralma Sürekli Artış Gösteriyor

31.05.2025 15:15
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Mayıs'ta imalat PMI 49,5'e yükselse de ekonomik aktivitede daralma devam ediyor.

Çin'de imalat sanayisinde ekonomik aktivite, mayısta önceki aya göre artsa da daralma seyrini sürdürdü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Mayıs 2025'te önceki aya göre 0,5 puan artarak 49,5'e yükseldi.

Nisan ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerini artırması ve Pekin'in karşılık vermesiyle tırmanan ticaret geriliminin ardından taraflar müzakere masasına otursa da süregelen belirsizlik, imalat sanayisi büyük oranda ihracata dayalı olan Çin'de, bu sektördeki ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Bu yıl ocakta 49,1'e gerileyen endeks şubatta 50,2'ye, martta ise 50,5'e yükselerek, geçen yılın son çeyreğindeki genişleme seyrini yeniden yakalamıştı.

Endeks nisanda tarife restleşmesinin etkisiyle 49'a gerileyerek, son 16 ayın en düşük seviyesine inmişti.

Yeni siparişler ve yeni ihracat siparişleri arttı

İmalat sanayi PMI içinde yeni siparişler alt endeksi de 49,2'den 49,8'e yükselirken, yeni ihracat siparişleri alt endeksi 44,7'den 47,5'e çıktı.

UİB Kıdemli İstatistikçisi Cao Çinghı, mayısta ABD ile ticarette toparlanmanın olduğunu, hem ihracat hem ithalatta nisan ayına kıyasla artış gözlendiğini belirtti.

İmalat dışı PMI

Hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayan imalat dışı PMI da mayısta 0,1 puan azalarak 50,3'e geriledi.

Ocakta 50,2 seviyesinde olan endeks şubatta 50,4'e, martta 50,8'e yükselmiş, nisanda ise 50,4'e gerilemişti.

PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalışa işaret ediyor.

ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrasında ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı.

Görüşmelerin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürmesi kararlaştırılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Çin'i 90 günlük geçici anlaşmayı ihlal etmekle suçlamış, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bunu konuşacağını ve sorunun çözülmesini umduğunu ifade etmişti.

Kaynak: AA

Ekonomi, İhracat, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin İmalatında Daralma Sürekli Artış Gösteriyor - Son Dakika

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