Çin'in AB Süt Ürünleri Soruşturması 6 Ay Uzatıldı - Son Dakika
Son Dakika
Ekonomi

Çin'in AB Süt Ürünleri Soruşturması 6 Ay Uzatıldı

18.08.2025 16:12
Çin, AB'den ithal süt ürünlerine sübvansiyon soruşturmasını 6 ay uzattı, 2026'ya kadar devam edecek.

Çin, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ithal edilen süt ürünlerine başlattığı sübvansiyon soruşturmasının süresini 6 ay uzattığını bildirdi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, vakanın karmaşıklığı ve ilgili düzenlemeler nedeniyle söz konusu soruşturmanın 21 Şubat 2026'ya kadar devam edeceği belirtildi.

Bakanlık, Çin Süt Ürünleri Birliği ve Çin Süt Ürünleri Endüstrisi Birliğinin yerli üreticiler adına yaptığı başvuru üzerine 21 Ağustos 2024'te AB'den ithal edilen süt ürünlerine sübvansiyon soruşturması başlatmıştı.

Soruşturmada, 1 Nisan 2023 ve 31 Mart 2024 tarihleri arasında AB ülkelerinden ithal edilen taze peynir, lor ve rokfor peyniri gibi bazı süt ürünlerinin inceleneceği, 2020 ile 2024 yıllarını kapsayan dönemde yerli endüstride oluşan zararın tespit edileceği belirtilmişti.

AB'nin Ortak Tarım Politikası kapsamındaki 20 sübvansiyonun yanı sıra İrlanda, Avusturya, Belçika ve İtalya gibi üye ülkelerin uyguladığı sübvansiyon programlarının da soruşturulacağı kaydedilmişti.

1 yıl sürmesi planlanan soruşturmanın özel koşullarda 6 ay daha uzatılabileceği aktarılmıştı.

AB'nin elektrikli araç soruşturmasının ardından gelmişti

Çin, daha önce 17 Haziran 2024'te AB'den ithal domuz eti ve yan ürünlerine damping soruşturması başlatmıştı. Her iki soruşturma da AB'nin Çin'den ithal elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon soruşturmasını sonuçlandırmasının ardından gelmişti.

AB Komisyonu, Ekim 2023'te Çin'den ithal elektrikli araçlara sübvansiyon soruşturması başlatmıştı. Komisyon, soruşturma sonunda Çin'den ithal araçlara yüzde 35'e varan ek gümrük vergileri getirme kararı almıştı. AB üyesi ülkeler, 4 Ekim 2024'teki oylamada Komisyonun Çin'den ithal elektrikli otomobillere getirdiği ilave gümrük vergilerine onay vermişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Ekonomi, Dünya, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin'in AB Süt Ürünleri Soruşturması 6 Ay Uzatıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Çin'in AB Süt Ürünleri Soruşturması 6 Ay Uzatıldı - Son Dakika
