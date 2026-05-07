Çin'in Döviz Rezervleri 3.41 Trilyon Dolar Oldu

07.05.2026 16:10
Çin'in döviz rezervleri Nisan'da 68,4 milyar dolar artarak 3 trilyon 410 milyar dolara ulaştı.

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Nisan 2026 dönemine ait döviz rezervi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin döviz rezervleri, nisan sonunda bir önceki aya göre 68,4 milyar dolar artarak 3 trilyon 410 milyar dolara çıktı.

Rezervlerin değeri, mart ayına kıyasla yüzde 2,05 artış kaydetti.

Nisanda ABD doları endeksinin düştüğü, buna karşın küresel finansal varlıkların fiyatlarının karışık seyrettiği, döviz rezervlerindeki artışın da takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

