Çin'in GSYİH'sı 17,7 trilyon dolara ulaştı - Son Dakika
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Çin'in GSYİH'sı 17,7 trilyon dolara ulaştı

28.02.2022 16:48
Çin'in GSYİH'sı 17,7 trilyon dolara ulaştı

Çin'in Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) 2021 yılında 114 trilyon 400 milyar yuana (yaklaşık 17.7 trilyon ABD doları) ulaştı.

Çin'in Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) 2021 yılında 114 trilyon 400 milyar yuana (yaklaşık 17.7 trilyon ABD doları) ulaştı.

Çin Ulusal İstatistik İdaresi tarafından bugün 2021 Ulusal Ekonomi ve Toplumsal Gelişim Hakkında İstatistik Raporu yayımlandı. Rapora göre, 2021 yılında Çin'in GSYİH'sı, 114 trilyon 400 milyar yuanı (yaklaşık 17.7 trilyon ABD doları) bularak dünyanın ikinci büyük ekonomisi konumunu korudu. Kişi başına düşen GSYİH, 80 bin 976 yuana (yaklaşık 12 bin 551 ABD doları) ulaşarak dünyanın ortalama seviyesini geçti. Tarım sektörü sağlam bir şekilde ilerleyerek 2020 yılına kıyasla yüzde 7,1 büyüdü. İmalat ve hizmet sektörlerinde de farklı ölçülerde artış görüldü.

Geçen sene Çin'in dünya ekonomisinin büyümesine katkı oranı yüzde 25'e kadar yükseldi. Çin'in mal ticareti, döviz rezervi dünyanın birinciliğini korurken, hizmet ticareti, dış yatırım ve tüketim piyasa kapasitesi açılarından ise ülke dünyanın ilk sıralarında yer alıyor.

Çin, dünya ekonomisinin toparlanması ve küresel sektör zincirinin istikrarının korunması için yeri doldurulmaz bir rol oynadı. - PEKİN

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Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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