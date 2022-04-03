Çin'in İnternet Sektörü Yılın İlk İki Ayında İstikrarlı Gelir Artışı Kaydetti - Son Dakika
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Çin'in İnternet Sektörü Yılın İlk İki Ayında İstikrarlı Gelir Artışı Kaydetti

03.04.2022 16:02
Çin'in İnternet Sektörü Yılın İlk İki Ayında İstikrarlı Gelir Artışı Kaydetti

BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) — Ülkedeki internet ve internetle ilişkili büyük hizmet şirketlerinin Ocak-Şubat dönemindeki işletme gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artarak 222,3 milyar yuana (yaklaşık 35 milyar ABD doları) ulaştı. Büyüme oranıysa 2021'e göre 16,1 yüzde puan daha azdı. İnternet veri hizmetleri alt sektörü, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde […]

Çin'in İnternet Sektörü Yılın İlk İki Ayında İstikrarlı Gelir Artışı Kaydetti

BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) — Ülkedeki internet ve internetle ilişkili büyük hizmet şirketlerinin Ocak-Şubat dönemindeki işletme gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artarak 222,3 milyar yuana (yaklaşık 35 milyar ABD doları) ulaştı. Büyüme oranıysa 2021'e göre 16,1 yüzde puan daha azdı. İnternet veri hizmetleri alt sektörü, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8'lik artışla 32,1 milyar yuan gelir elde etti. Bakanlık, internet ve internetle ilişkili büyük hizmet şirketlerinin bu dönemdeki araştırma ve geliştirme harcamalarının hafif şekilde düştüğünü belirtti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, İnternet, Nisan, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Ekonomi Çin'in İnternet Sektörü Yılın İlk İki Ayında İstikrarlı Gelir Artışı Kaydetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in İnternet Sektörü Yılın İlk İki Ayında İstikrarlı Gelir Artışı Kaydetti - Son Dakika
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