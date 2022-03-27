Çin'in Nev Üretimi ve Satışı İlk İki Ayda Çok Hızlı Arttı - Son Dakika

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) — Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi tarafından hazırlanan rapora göre, Ocak-Şubat döneminde geçen yıla kıyasla 1,6 kat artarak yaklaşık 820 bin NEV üretildi. Rapora göre bu dönemde NEV satışları, geçen yılın aynı dönemine göre 1,5 kat artarak yaklaşık 765 bine ulaştı. Raporda ayrıca, NEV pazara giriş oranının bu dönemde yüzde 17,9 olarak gerçekleştiği kaydedildi. Rapora göre, Çin yapımı NEV'ler yurtdışındaki tüketiciler arasında daha popüler hale geldi ve ihracat yıllık yüzde 381,7 artışla yaklaşık 105 bine yükseldi.