Çin'in Yeni Yolcu Gemisi Deneme Seyrinde

16.05.2026 13:29
Çin'in ikinci büyük yolcu gemisi 'Adora Flora City', deneme seferine başladı. 12 günlük test süreci.

Çin'in ürettiği ikinci büyük yolcu gemisi "Adora Flora City"nin ilk deneme seyrine başladığı bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, "kruvaziyer" tipi gemi, 12 günlük deneme seferi için bugün Şanghay'da üretildiği tersanenin iskelesinden ayrılarak denize açıldı.

İlk deneme seyrinde geminin kilit performans göstergelerini sınamak üzere 149 test ve doğrulama yapılacak.

Geminin üreticisi Şanghay Vaygaoçiao Gemi Yapım Şirketi, 12 ülkeden 937 mühendis ve teknik personeli deneme seyrine katılmak üzere davet etti.

"Adora Flora City", yapımının tamamlanmasının ardından 20 Mart'ta tersaneden çıkarılarak suya indirilmişti.

İlk büyük yolcu gemisi 2023'te teslim edilmişti

Çin Devlet Gemi Yapım Şirketi (CSSC) bünyesinde faaliyet gösteren Şanghay Vaygaoçiao, daha önce ülkenin ilk yerli üretim büyük yolcu gemisi "Adora Magic City"nin yapımını üstlenmişti.

İlk deneme seyri Temmuz 2023'te yapılan gemi, Kasım 2023'te İngiliz-Amerikan kruvaziyer operatörü Carnival şirketine teslim edilmişti. Gemi, 1 Ocak 2024'ten itibaren ticari seferlere başlamıştı.

341 metre uzunluğundaki 141 bin 900 tonluk "Adora Flora City", 323 metre ve 135 bin 500 tonluk "Adora Magic City"den daha büyük.

Gemi, 2 bin 139 kamarası ve 5 bin 332 yolcu kapasitesiyle, 2 bin 125 kamara ve 5 bin 246 yolcu kapasiteli ilk kruvaziyerden daha fazla kişiyi ağırlayabilecek.

Çin, piyasada varlığını sürdürme niyetini gösteriyor

Çin'in, ilk yerli üretim kruvaziyerinin teslimatından 2,5 yıl sonra ikincisinin teslimatı için kolları sıvaması, Avrupalı gemi üreticilerinin hakimiyetindeki büyük yolcu gemisi piyasasında varlığını sürdürme niyetini gösteriyor.

İtalyan Fincantieri, Alman Meyer Grup ve Fransız Chantiers de l'Atlantique şirketleri, kruvaziyer üretiminin yüzde 70'ini elinde bulunduruyor.

Kaynak: AA

