Çin\'in yerli üretim yolcu uçağı C919, Singapur Havacılık Fuarı\'nda tanıtıldı

Ekonomi

Çin'in yerli üretim yolcu uçağı "C919", Singapur Havacılık Fuarı'nda ilk kez yer alırken Güneydoğu Asya bölgesindeki potansiyel alıcılara tanıtıldı.

Çin Ticari Uçak Şirketinden (COMAC) yapılan açıklamaya göre, Singapur'da fuarın düzenlediği Changi Sergi Merkezi'nde gösteri uçuşu yapılırken yeni siparişler için anlaşmalar imzalandı.

Çin hava yolu şirketi Tibet Airlines, orta mesafe yolcu uçağının yüksek plato koşullarına uyarlanan versiyonundan 40 adet, COMAC'ın geliştirdiği bölgesel yolcu uçağı ARJ21'den 10 adet sipariş verdi.

Hınan Sivil Havacılık Geliştirme Yatırım Grubu da itfaiye, sağlık ve acil durum hizmetlerinde kullanmak üzere 6 adet ARJ21 satın almak üzere COMAC ile anlaşmaya vardı.

Boeing ve Airbus'a rakip

Çin'in yerli üretim ilk orta mesafe yolcu uçağı olan C919, "Boeing 737" ve "Airbus 320" model yolcu uçaklarının muadili olarak görülüyor.

Dünyada sivil havacılık sektöründe en yaygın kullanılan uçak tipi olan tek koridorlu ve dar gövdeli yolcu uçağının piyasaya girmesiyle Çin'in, ABD'li Boeing ile Avrupalı Airbus şirketlerinin egemenliğindeki yolcu uçağı pazarında pay sahibi olabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

COMAC tarafından 2008'de geliştirilmeye başlanan model ile ülkenin bu alanda dışa bağımlılığının azaltılması hedeflense de C919, jet motoru ve uçuş kontrol yazılımları gibi kritik bileşenleri General Electric ve Honeywell gibi ABD şirketlerince üretilip Çin'de montajlandığından bütünüyle yerli nitelik taşımıyor.

ARJ21 yolcu uçakları da Boeing ortaklığı McDonnell Douglas'ın "MD-80" ve "MD-90" tipi uçaklarının Çin'de lisanslı montajlanmasıyla üretiliyor.

COMAC, ayrıca "C929" adını verdiği geniş gövdeli uzun mesafe yolcu uçağı modelini de geliştiriyor.