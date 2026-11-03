Çin'in zorunlu karşılık hamlesinin yuanın yükselişini kalıcı olarak durdurması beklenmiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çin'in zorunlu karşılık hamlesinin yuanın yükselişini kalıcı olarak durdurması beklenmiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Asya Piyasaları Analisti Sadi Kaymaz: "Çin'de döviz mevduatlarına uygulanan zorunlu karşılık oranı kararının yuandaki yükselişi kalıcı olarak durdurabileceğini düşünmüyorum, sadece yuandaki yükselişin hızını yavaşlatır kanısındayım" "Yuanın arkasında güçlü temeller var, Çin'in ihracatı güçlü ve ticaret fazlası çok yüksek seviyelerde. Şirketler ellerindeki dolarları yoğun şekilde bozduruyor. Bu tablo değişmedikçe 24 milyar dolarlık bir operasyon ya da uyarı sinyali tek başına trendi tersine çevirmez"

Çin'in döviz mevduatlarında zorunlu karşılık oranını artırma kararının yuandaki yükselişi kalıcı olarak durdurması öngörülmüyor.

Çin Merkez Bankası (PBoC), döviz cinsi mevduatlara uygulanan zorunlu karşılık oranını yüzde 4'ten yüzde 6'ya yükselteceğini bildirdi.

Kararla, finansal kuruluşlarda döviz likiditesinin yönetiminin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Dünyanın en fazla ihracat yapan ülkesi olan Çin için yuanın değer kazanması, ülkenin dış ticaretteki rekabetinde dezavantaj oluşturuyor.

Dolar/yuan paritesi, bu yıl yüzde 4,5 civarında değer kaybetti.

Finansal sistemden yaklaşık 24 milyar dolar çekilmiş olacak

Asya Piyasaları Analisti Sadi Kaymaz, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, kararın 15 Kasım'da yürürlüğe gireceğini ve son 5 yıldaki ilk artış olduğunu belirtti.

Bu kararla birlikte bankaların artık döviz mevduatlarının daha büyük kısmını merkez bankasında tutacağını ifade eden Kaymaz, Çin'de finansal sistemden yaklaşık 24 milyar doların çekilmiş olacağını dile getirdi.

Kaymaz, PBoC'nin zamanlamasının da önemli olduğuna işaret etti.

Yuanın 4 aydır aralıksız değer kazandığına dikkati çeken Kaymaz, yuanın dolar karşısında ekim sonunda 2022'den beri en güçlü seviyesini gördüğünü söyledi.

Kaymaz, PBoC'nin amacının yuana ilişkin beklentileri yumuşatmak olduğunu belirtti.

Kararın net bir uyarı sinyali olarak okunması gerektiğini ifade eden Kaymaz, "Çin'de döviz mevduatlarına uygulanan zorunlu karşılık oranı kararının yuandaki yükselişi kalıcı olarak durdurabileceğini düşünmüyorum. Sadece yuandaki yükselişin hızını yavaşlatır kanısındayım. Yuanın arkasında güçlü temeller var. Çin'in ihracatı güçlü ve ticaret fazlası çok yüksek seviyelerde. Şirketler ellerindeki dolarları yoğun şekilde bozduruyor. Bu tablo değişmedikçe 24 milyar dolarlık bir operasyon ya da uyarı sinyali tek başına trendi tersine çevirmez." değerlendirmesinde bulundu.

"Zorunlu karşılık kararı ihracatçı için olumlu"

Kaymaz, ihracatın Çin ekonomisinin şu dönemde tek ana motoru olduğunu belirtti.

Yuanın hızla güçlenmesi durumunda Çin mallarının yurt dışında daha pahalı olacağını ve ihracatçıları zor bir durumun içine sokacağını ifade eden Kaymaz, kararın ihracatçı üzerindeki bu baskıyı hafifletmeye yönelik alındığını kaydetti.

Kaymaz bu etkinin abartılmaması gerektiğini belirtti.

Bu adımın yuanı ucuzlatmadığını, rekabet gücünün aşınmasını yavaşlattığını söyleyen Kaymaz, "Madalyonun öbür yüzü de var. Çin'in dev ticaret fazlası zaten bir gerilim kaynağı. Güçlenen yuan dengesizliği biraz düzeltiyordu. Pekin süreci frenlerse eleştiriler artabilir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiSadi KaymazOperasyonEkonomiDövizSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Koca kentin tek umudu Hülya Avşar: Bizi bir tek o kurtarır Koca kentin tek umudu Hülya Avşar: Bizi bir tek o kurtarır
Yayında “Rahmet okumayan“ Ecem Dinçkal sessizliğini bozdu Yayında "Rahmet okumayan" Ecem Dinçkal sessizliğini bozdu
Pilot işinden oldu Cristiano Ronaldo’nun özel jetinde skandal iddia Pilot işinden oldu! Cristiano Ronaldo'nun özel jetinde skandal iddia
Deniz Undav RAMS Park’a çıktı, yaptığı olay oldu Deniz Undav RAMS Park'a çıktı, yaptığı olay oldu
Hızlı tren hattında büyük skandal Tapu müdürü de tutuklandı Hızlı tren hattında büyük skandal! Tapu müdürü de tutuklandı
13:36
Şampiyonlar Ligi’nde futbol şöleni Hangi maç hangi kanalda
Şampiyonlar Ligi'nde futbol şöleni! Hangi maç hangi kanalda?
13:27
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor’a haber gönderdi: Beni alın
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor'a haber gönderdi: Beni alın
13:15
Fenerbahçe’de Conceiçao için karar verildi İşte ilk maçı
Fenerbahçe'de Conceiçao için karar verildi! İşte ilk maçı
13:10
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
13:06
Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
12:39
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 13:50:37. #7.13#
SON DAKİKA: Çin'in zorunlu karşılık hamlesinin yuanın yükselişini kalıcı olarak durdurması beklenmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android