Çin Kalkınma Bankası, Yılın İlk Çeyreğinde Temiz Enerji Gelişimine Destek Verdi - Son Dakika
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Çin Kalkınma Bankası, Yılın İlk Çeyreğinde Temiz Enerji Gelişimine Destek Verdi

10.04.2022 16:44
Çin Kalkınma Bankası, Yılın İlk Çeyreğinde Temiz Enerji Gelişimine Destek Verdi

BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) — Banka, enerji sektöründe, temiz enerji gelişimini ve geleneksel enerjinin yeşil odaklı geçişini desteklemek için 109 milyar yuan (yaklaşık 17,12 milyar ABD doları) kredi sağladı. Bu dönemde, nükleer, rüzgar ve fotovoltaik enerji dahil, temiz enerjinin geliştirilmesi amacıyla yılın ilk çeyreğinde, toplam 76,5 milyar yuan kredi verildi. Bu arada bankaya göre, yılın […]

Çin Kalkınma Bankası, Yılın İlk Çeyreğinde Temiz Enerji Gelişimine Destek Verdi

BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) — Banka, enerji sektöründe, temiz enerji gelişimini ve geleneksel enerjinin yeşil odaklı geçişini desteklemek için 109 milyar yuan (yaklaşık 17,12 milyar ABD doları) kredi sağladı. Bu dönemde, nükleer, rüzgar ve fotovoltaik enerji dahil, temiz enerjinin geliştirilmesi amacıyla yılın ilk çeyreğinde, toplam 76,5 milyar yuan kredi verildi. Bu arada bankaya göre, yılın ilk çeyreği sonu itibarıyla temiz enerji sektöründeki geri ödenmemiş krediler, geçen yılın sonuna göre 48,8 milyar yuan artış kaydetti.

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Enerji, Nisan, Banka, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Ekonomi Çin Kalkınma Bankası, Yılın İlk Çeyreğinde Temiz Enerji Gelişimine Destek Verdi - Son Dakika


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