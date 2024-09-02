Çin-Kazakistan kültürel değişim programı başladı

Ekonomi

Xinhua Silk Road: Çin- Kazakistan kültürel değişim programı Kazakistan'da başladı.

Çin-Kazakistan (Lianyungang) kültürel değişim programı geçtiğimiz günlerde Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı. Yapılan açıklamaya göre; "İpek Yolunu Birlikte İnşa Etmek ve Geleceği Kazanmak" temalı etkinlik, Çin ve Kazakistan'dan kültür yetkilileri, diplomatlar ve akademisyenlerin yanı sıra Kazak gençleri ile kültür ve turizm işletmelerinin temsilcilerini bir araya getirdi.

Aynı zamanda, etkinlikte bir medya röportaj programı da başlatıldı. Lianyungang'ın ana akım medyasından gazeteci ve editörlerden oluşan bir ekip Alma-Ata, Aktau, Taşkent, Semerkant ve Orta Asya'daki diğer şehirlere giderek röportajlar yapacak. - İSTANBUL