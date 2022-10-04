Çin limanlarında taşınan kargo yükü miktarı azaldı - Son Dakika
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Çin limanlarında taşınan kargo yükü miktarı azaldı

04.10.2022 12:54
Çin limanlarında taşınan kargo yükü miktarı azaldı

Çin limanlarında taşınan kargo yükü miktarı, 2022'in ilk 8 ayında, geçen yılın aynı dönemine yüzde 0,1 azaldı.

Çin limanlarında taşınan kargo yükü miktarı, 2022'in ilk 8 ayında, geçen yılın aynı dönemine yüzde 0,1 azaldı.

Çin Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, ocak-ağustos döneminde limanlarda taşınan kargo yükü miktarı 10,25 milyar ton, taşınan konteyner miktarı ise 194,4 milyon TUE oldu.

Kargo yükü miktarı geçen yıla kıyasla yüzde 0,1 azalırken, taşınan birim konteyner sayısı yüzde 4,1 arttı.

Veriler, bahar aylarında başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere kritik iş kollarına ve dış ticaret limanlarına ev sahipliği yapan kentlerdeki Kovid-19 kısıtlamalarının dış ticarete olumsuz etkisinin sürdüğünü, üçüncü çeyrekte toparlanma ivmesinin ise yavaş olduğuna işaret ediyor.

Çin'de ihracat, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1, ithalat ise yüzde 0,3 artış kaydetmişti.

İhracat artışı, temmuzdaki yüzde 18'lik artışın ardından beklentilerin altında kalırken, ithalattaki artış da önceki aydaki yüzde 2,3 artışın gerisine düşmüştü.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, ulaştırma bakanlığı, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin limanlarında taşınan kargo yükü miktarı azaldı - Son Dakika

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