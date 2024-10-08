Çin Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti

Ekonomi

Türkiye'nin Çin'den ithal edilen otomobillere getirdiği ek vergi uygulamasının yankıları sürerken, geçen ay da şarj edilebilir hibrit araçlara getirilen vergi Çin'in tepkisini çekti. Çin Ticaret Bakanlığı, yeni ek vergiler nedeniyle Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) şikayet etti.

Türkiye geçen haziran ayında Çin'den ithal edilen tüm araçlara ek vergi getirdi. Buna ek olarak eylül ayında şarj edilebilir hibrit araçlar da ek vergi kapsamına dahil edildi. Söz konusu düzenlemeler, Türkiye'de yüksek satış rakamlarına ulaşan Çinli üreticilerin tepkisini çekerken, Çin devleti de harekete geçti.

DTÖ'YE ŞİKAYET ETTİLER

Çin Ticaret Bakanlığı, sözcüsü şarj edilebilir hibrit araçlara getirdiği ek gümrük vergi nedeniyle Türkiye'nin 'ayrımcı önlemler' aldığını savunarak Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde şikayette bulundu. Çin, Türkiye'nin DTÖ kurallarını ihlal ettiğini öne sürdü. Bakanlık ek vergileri 'tipik bir korumacı önlem' olarak nitelendirirken, Türkiye'nin DTÖ yükümlülüklerine uyarak 'derhal hatalı uygulamalarını düzeltmesini' istedi.

SÜREÇ GÖRÜŞ ALMAYLA İLERLEYECEK

DTÖ, Çin'in şikayeti üzerine ticari anlaşmazlıkları inceleyecek. 'Uyuşmazlık mekanizması' sürecini başlayan DTÖ'nün 'konsültasyon' (görüş alma süreci) yapması bekleniyor.