Çin Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Çin Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) şikayet etti. Çin, Türkiye'nin bazı ithalat politikalarını DTÖ'nün kurallarına aykırı bulduğunu belirtti.

08.10.2024 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Çin'den ithal edilen otomobillere getirdiği ek vergi uygulamasının yankıları sürerken, geçen ay da şarj edilebilir hibrit araçlara getirilen vergi Çin'in tepkisini çekti. Çin Ticaret Bakanlığı, yeni ek vergiler nedeniyle Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) şikayet etti.

Türkiye geçen haziran ayında Çin'den ithal edilen tüm araçlara ek vergi getirdi. Buna ek olarak eylül ayında şarj edilebilir hibrit araçlar da ek vergi kapsamına dahil edildi. Söz konusu düzenlemeler, Türkiye'de yüksek satış rakamlarına ulaşan Çinli üreticilerin tepkisini çekerken, Çin devleti de harekete geçti.

DTÖ'YE ŞİKAYET ETTİLER

Çin Ticaret Bakanlığı, sözcüsü şarj edilebilir hibrit araçlara getirdiği ek gümrük vergi nedeniyle Türkiye'nin 'ayrımcı önlemler' aldığını savunarak Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde şikayette bulundu. Çin, Türkiye'nin DTÖ kurallarını ihlal ettiğini öne sürdü. Bakanlık ek vergileri 'tipik bir korumacı önlem' olarak nitelendirirken, Türkiye'nin DTÖ yükümlülüklerine uyarak 'derhal hatalı uygulamalarını düzeltmesini' istedi.

SÜREÇ GÖRÜŞ ALMAYLA İLERLEYECEK

DTÖ, Çin'in şikayeti üzerine ticari anlaşmazlıkları inceleyecek. 'Uyuşmazlık mekanizması' sürecini başlayan DTÖ'nün 'konsültasyon' (görüş alma süreci) yapması bekleniyor.

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:09 TBMM’de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı TBMM'de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
15:02 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
14:14 DEM Parti’den yeni “tokalaşma“ çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız DEM Parti'den yeni "tokalaşma" çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız
13:53 Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi
07:15 Surları kana bulayan cani ilk cinayetin ardından polisi arayıp kendini ihbar etmiş Surları kana bulayan cani ilk cinayetin ardından polisi arayıp kendini ihbar etmiş
01:00 Meksika’da kan donduran görüntü: Belediye başkanının kafasını kestiler Meksika'da kan donduran görüntü: Belediye başkanının kafasını kestiler
00:08 Ailesinin günlerdir Manisa’da aradığı Pelin’in cansız bedeni kilometrelerce uzaklıkta bulundu Ailesinin günlerdir Manisa'da aradığı Pelin'in cansız bedeni kilometrelerce uzaklıkta bulundu
23:48 Erciş’te polis memuru intihar etti Erciş'te polis memuru intihar etti
23:36 Narin Güran’ın ailesinden ’Babaevinde öldürüldüğü kesinleşti’ haberleriyle ilgili dikkat çeken açıklama Narin Güran'ın ailesinden 'Babaevinde öldürüldüğü kesinleşti' haberleriyle ilgili dikkat çeken açıklama
23:30 Herkes sıra dışı tarzıyla milli takım kampına katılan futbolcuyu konuşuyor Herkes sıra dışı tarzıyla milli takım kampına katılan futbolcuyu konuşuyor
23:12 Muşlu çiftçi, tarlasına mantar toplamaya gitti bakın ne buldu Muşlu çiftçi, tarlasına mantar toplamaya gitti bakın ne buldu
22:30 İşte Timur Cihantimur’un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 17:02:49. #1.13#
SON DAKİKA: Çin Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.