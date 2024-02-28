Çin, ulaştırma ağlarına 548,7 milyar dolar yatırım yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Çin, ulaştırma ağlarına 548,7 milyar dolar yatırım yaptı

Çin'in geçen yıl yeni ulaştırma ağlarının inşası için 3,9 trilyon yuan (yaklaşık 548,7 milyar dolar) yatırım yaptığı bildirildi. Ülkede 7 bin kilometre kara yolu, 2 bin 776 kilometre hızlı tren hattı inşa edilirken, su yollarında da düzenleme ve iyileştirmeler yapıldı. Ayrıca hava limanı sayısı 259'a yükselirken, posta hizmeti ağı köy düzeyindeki tüm yerleşimlere yayıldı. Geçen yıl ulaştırma ağlarında 61,25 milyar yolcu seyahat ederken, 54,75 milyar ton yük taşındı.

28.02.2024 20:05
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Çin'in geçen yıl yeni ulaştırma ağlarının inşası için 3,9 trilyon yuan (yaklaşık 548,7 milyar dolar) yatırım yaptığı bildirildi.

CGTN'nin haberine göre, 2023'te 7 bin kilometre kara yolu, 2 bin 776 kilometre hızlı tren hattı inşa edildi, yaklaşık 1000 kilometrelik su yolunda düzenleme ve iyileştirmeler yapıldı.

Ulaştırma sistemindeki sabit sermaye yatırımları yıl boyunca 3,9 trilyon yuana ulaştı.

Ülkedeki hava limanı sayısı 259'a yükseldi. Posta hizmeti ağı köy düzeyindeki tüm yerleşimlere yayıldı.

Yıl içinde ulaştırma ağlarında 61,25 milyar yolcu seyahat ederken, 54,75 milyar ton yük taşındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Çin, ulaştırma ağlarına 548,7 milyar dolar yatırım yaptı - Son Dakika

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