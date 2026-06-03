Çin ve Mısır'dan Yenilenen Döviz Takas Anlaşması

Çin ile Mısır arasında ikili ticaret ve alışverişlerde yerel para birimlerinin kullanımı için imzalanan döviz takas anlaşması yenilendi.

Çin Merkez Bankasından (PBoC) yapılan açıklamaya göre, 3 yıllığına yenilenen anlaşmayla 30 milyar Çin yuanı (4,44 milyar dolar), 203 milyar Mısır lirası karşılığında takas edilebilecek.

Daha önce 18 milyar yuan (2,66 milyar dolar) karşılığında 80,7 milyar Mısır lirasının takas edildiği anlaşmanın miktarı bu yenilemeyle birlikte artırıldı.

PBoC'nin açıklamasında, anlaşmanın yenilenmesi ve takas miktarının artırılmasının, iki ülke arasında parasal ve mali işbirliğini derinleştirmeyi, ulusal para birimlerinin kullanımını genişletmeyi, ikili ticareti ve yatırımları kolaylaştırmayı ve finans piyasalarının istikrarını güvence altına almayı hedeflediği belirtildi.

İlk kez 2016'da imzalanan anlaşma, 3 yıllık dönemlerde yenilenmişti.