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Çin ve Tayvan menşeli paslanmaz çelik ürünleri için nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldı - Son Dakika
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Çin ve Tayvan menşeli paslanmaz çelik ürünleri için nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldı

Çin ve Tayvan menşeli bazı paslanmaz çelik ürünleri için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğe göre, bazı paslanmaz çelik ürünlerinin ithalatında dampinge karşı önlemler gözden geçirilecek.

Çin ve Tayvan menşeli paslanmaz çelik ürünleri için nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldı
24.12.2023 - 09:40,
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Çin ve Tayvan menşeli bazı paslanmaz çelik ürünleri için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldı.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üreticinin başvurusuna istinaden Çin ve Tayvan menşeli "demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller" başlığı altındaki bazı paslanmaz çelik ürünlerinin ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlere dair nihai gözden geçirme soruşturması başlatılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Çin ve Tayvan menşeli paslanmaz çelik ürünleri için nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldı - Son Dakika


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